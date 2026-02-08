Οι αρχές αναζητούν τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στην υπόθεση κατασκοπείας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο άνθρωπος-σκιά φέρεται να είναι γυναίκα με υψηλό ρόλο στην πυραμίδα των κατασκόπων και χωρίς σχέση με τον στρατό.

Την ημέρα της αιφνίδιας έρευνας στο γραφείο του σμήναρχου από την ΕΥΠ και το ΓΕΕΘΑ, παρών ήταν ένας νεαρός αξιωματικός εξειδικευμένος στην ασφάλεια δικτύου από τη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ.

Οι ελληνικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πολύκροτη υπόθεση κατασκοπείας, αναζητώντας τα πρόσωπα που φέρονται να πρωταγωνιστούν στο δίκτυο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο άνθρωπος-σκιά φέρεται να είναι γυναίκα.

Πρόκειται για μια γυναίκα χωρίς καμία σχέση με τον στρατό, η οποία ωστόσο φαίνεται να κατέχει υψηλή θέση στην ιεραρχία των κατασκόπων. Οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο της στη διαρροή απορρήτων πληροφοριών.

Την ημέρα της εφόδου

Την ημέρα που τα κλιμάκια της ΕΥΠ και του ΓΕΕΘΑ πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έρευνα στο γραφείο του σμήναρχου, παρών ήταν και ένας νεαρός αξιωματικός της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ, με εξειδίκευση στην ασφάλεια δικτύου.

Όπως αναφέρει το ΕΡΤnews, ο συγκεκριμένος αξιωματικός ήταν εκείνος που, όταν εντοπίστηκε το δεύτερο κινητό τηλέφωνο, κατάφερε να ανακτήσει τα διαγραμμένα αρχεία του Κινέζου κατασκόπου.

Οι ερευνητές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στο πρόσωπο στο οποίο ο Κινέζος κατάσκοπος έστελνε τις απόρρητες πληροφορίες, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο.

Ο ρόλος του ανθρώπου-σκιά

Η αστυνομία φέρεται να έχει στη διάθεσή της φωτογραφίες από τις συναντήσεις του 54χρονου σμήναρχου με τον Κινέζο πράκτορα στην Αθήνα, μέσα στο 2025. Πρόκειται για τουλάχιστον δύο επαφές σε κεντρικά καταστήματα της πρωτεύουσας.

Οι Αρχές εξετάζουν αν κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας παρέδωσε διαβαθμισμένες πληροφορίες στον ξένο πράκτορα.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το δίκτυο κατασκοπείας λειτουργούσε με δομή πυραμίδας. Στην κορυφή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δεν βρισκόταν ο συλληφθείς αξιωματικός, αλλά ο άνθρωπος-σκιά που τον στρατολόγησε και τον έπεισε να προδώσει κρατικά μυστικά.

Η γυναίκα αυτή φέρεται να ήταν παρούσα και στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το 2025 στην Αθήνα, όπου ο σμήναρχος συναντήθηκε με τον Κινέζο κατάσκοπο. Οι υπηρεσίες του ΓΕΕΘΑ και της ΕΥΠ διαθέτουν φωτογραφικό υλικό που καταγράφει τη γυναίκα μαζί με τον άνδρα αυτόν.

Οι Αρχές εξετάζουν αν εκείνη ήταν το πρόσωπο που προσέγγισε πρώτη τον σμήναρχο και πώς γνωρίστηκε με τον Κινέζο πράκτορα. Κατά πληροφορίες, το επίθετο του Κινέζου πράκτορα δεν είναι κινεζικό, αλλά αμερικανικό.

Η στρατολόγηση και οι οικονομικές συναλλαγές

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, το κινεζικό δίκτυο κατασκοπείας ξεκίνησε με την προσέγγιση του Έλληνα στρατιωτικού από έναν Κινέζο που παρουσιαζόταν ως επιχειρηματίας, ενώ στην πραγματικότητα ήταν εκπρόσωπος των μυστικών υπηρεσιών της Κίνας.

Το 2ο κινητό

Ακολούθησε διαρροή ΝΑΤΟϊκών και ελληνικών στρατιωτικών μυστικών, με αντάλλαγμα οικονομικά οφέλη. Ο σμήναρχος διέθετε δεύτερο κινητό τηλέφωνο με ειδικό κρυπτογραφημένο λογισμικό, το οποίο είχε εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κίνα.

Κατά τη σύλληψή του, αρνήθηκε αρχικά την ύπαρξη του λογισμικού, ωστόσο μετά από πίεση –καθώς οι Αρχές είχαν ήδη ενημερωθεί από ξένες υπηρεσίες– παραδέχθηκε την κατοχή του δεύτερου τηλεφώνου.

Η αμοιβή του

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο απέκρυπτε τις συναλλαγές του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, λάμβανε χρήματα σε διάφορα νομίσματα και σε κρυπτονομίσματα, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά πορτοφόλια και συναλλαγές μέσω ΑΤΜ.

Με αυτόν τον τρόπο απέφευγε τον εντοπισμό και τον έλεγχο για ξέπλυμα χρήματος. Υπολογίζεται ότι σε διάστημα περίπου ενάμισι έτους είχε εισπράξει ποσά μεταξύ 15.000 και 20.000 ευρώ.