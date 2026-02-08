Στη Formula 1, η ταχύτητα δεν «μετριέται» μόνο στην πίστα. Αν, για παράδειγμα, χρειάζονται 16 ημέρες για να κατασκευαστεί ένα εξάρτημα που στη συνέχεια θα πρέπει να δοκιμαστεί, τότε ο χρόνος έχει ήδη χαθεί – και πιθανότατα ο ίδιος ο αγώνας – πριν καν το μονοθέσιο βγει από το pit lane.

Μια από τις πιο σημαντικές συνεισφορές της Ford στα πλαίσια της συνεργασίας της με τη Red Bull Powertrains είναι ο τρόπος που κατασκευάζονται τα εξαρτήματα. Χάρη στις προηγμένες τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης της αμερικανικής εταιρείας, ο χρόνος που απαιτείται για τη δημιουργία νέων εξαρτημάτων μειώθηκε από 16 σε μόλις 5 ημέρες, επιτρέποντας έτσι στην ομάδα της Red Bull να εξελίσσει λύσεις σχεδόν τρεις φορές ταχύτερα από πριν.

Η πρόκληση και οι απαιτήσεις στο νέο αυτό εγχείρημα είναι τεράστιες. Δεν πρόκειται απλώς για μία νέα μονάδα ισχύος, αλλά για ένα πλήρως επανασχεδιασμένο υβριδικό σύστημα κίνησης, στο οποίο κάθε εξάρτημα – από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και το σύστημα εισαγωγής αέρα έως τα συστήματα ανάκτησης ενέργειας – αναπτύσσεται, δοκιμάζεται και βελτιστοποιείται από τις ομάδες εξέλιξης της Ford στο Μίσιγκαν και της Red Bull στο Milton Keynes.

Πραγματοποιώντας την επάνοδό της στη Formula 1 ύστερα από δύο σχεδόν δεκαετίες, η Ford βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα χάσμα εμπειρίας σε σχέση με τους άμεσους ανταγωνιστές της. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια εξέλιξης της μονάδας ισχύος η Ford δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει τα κλασικά μοντέλα προσομοίωσης να «ωριμάσουν».

Για να καλυφθεί το κενό αυτό ο μηχανικός προσομοιώσεων Kevin Ruybal ανέπτυξε, σε συνεργασία με την Red Bull στο Milton Keynes, έναν πρωτοποριακό ψηφιακό κώδικα που «τρέχει» έως και 1.000 φορές ταχύτερα σε σχέση με τους συνηθισμένους, ο οποίος αποτελεί σήμερα το βασικό εργαλείο για τη ρύθμιση και τον έλεγχο των επιμέρους συστημάτων. Χάρη σε αυτό, οι οδηγοί μπορούν να διαπιστώνουν στον προσομοιωτή ποια είναι η συμπεριφορά του κινητήρα και να παρέχουν το δικό τους feedback πολύ πριν κατασκευαστεί το φυσικό πρωτότυπό του – κάτι που άλλαξε ριζικά τον ρυθμό και τη φιλοσοφία της εξέλιξης.