Μισθοί και πραγματική οικονομία φαίνεται να ακολουθούν διαφορετικές πορείες, τη στιγμή που η κυβέρνηση υπογραμμίζει τη σύγκλιση με την Ευρώπη λόγω της ονομαστικής αύξησης των αποδοχών.

Σύμφωνα με τον Αλέξη Μητρόπουλο, καθηγητή εργατικού δικαίου, το 2025 αποτέλεσε το χειρότερο έτος για τους μισθούς στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Όπως εξηγεί, οι συνταξιούχοι είδαν αυξήσεις 2,4%, ενώ ο πληθωρισμός ανήλθε στο 2,9%, γεγονός που οδήγησε σε απώλειες εισοδήματος.

«Οι συνταξιούχοι πήραν 2,4 μικτό με 2,9 πληθωρισμό. Άρα χάσανε. Και οι μισθωτοί πήρανε 1,5% αύξηση το ’25, οι μικρότερες αυξήσεις μισθών από το ’19. 1,5% μέση αύξηση μισθών, με 2,9 πληθωρισμό. Άρα χάσανε πέντε εκατομμύρια συμπολίτες μας και οι οικογένειές τους. Μέσος μισθός: αύξηση 1,56. Πληθωρισμός: 2,5; Λειτουργεί στην πατρίδα μας αυτό που λέμε κατωτατοποίηση των μισθών. Αντί οι μισθοί να ανεβαίνουνε σε ένα μέσο υψηλό μισθό, πολλοί εργοδότες καλύπτουν τις παραπάνω, τις υπερκείμενες απολαβές που λένε, και φτάνουν στον κατώτατο».

Ο καθηγητής επισημαίνει ότι ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι αμείβονται με τον κατώτατο ή κοντά σε αυτόν, γεγονός που οδηγεί σε στασιμότητα του μέσου ιδιωτικού μισθού. «Με συνέπεια, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, να αμείβονται πολύ περισσότεροι με τον κατώτατο μισθό ή γύρω από τον κατώτατο και να μειώνεται ή να παγώνει ο μέσος ιδιωτικός μισθός. Με συνέπεια, το ’24 να ανεβεί ο μισθός, ο μικτός μισθός, 21 ευρώ. Από 1.342 σε 1.362. Και γι’ αυτό βλέπουμε εμείς ως επιστήμονες ότι είναι δυσεπίτευκτος ο στόχος του πρωθυπουργού ότι το 2027 θα κλείσουμε με 1.500 μικτό μισθό. Επαναλαμβάνω, το ’25, και πρέπει να το δει η κυβέρνηση, είναι το χειρότερο έτος για τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα».