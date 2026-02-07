Σοβαρά επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και περίπου 5.000 διαδηλωτών κοντά στο Ολυμπιακό Χωριό στο Μιλάνο, κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα 2026.

Οι διαδηλωτές αντέδρασαν με πυροτεχνήματα ενάντια στο κανόνι νερού της ιταλικής αστυνομίας στο Santa Giulia Arena, όπου διεξάγεται το χόκεϊ επί πάγου.

Οι διαμαρτυρίες επικεντρώνονται στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των Αγώνων, ειδικά την αποψίλωση δασών στην Κορτίνα Ντ’ Αμπέτσο για τη δημιουργία των ολυμπιακών υποδομών, καθώς και στον αποκλεισμό τρανσέξουαλ αθλητών από τη διοργάνωση.

Ένταση σημειώθηκε ανάμεσα σε αστυνομία και διαδηλωτές κοντά στο Ολυμπιακό Χωριό στο Μιλάνο, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026. Ιταλοί πολίτες βγήκαν στους δρόμους εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα 2026.

Οι συγκεντρωμένοι απάντησαν με πυροτεχνήματα στην επέμβαση της αστυνομίας, η οποία έκανε χρήση κανονιού νερού έξω από τη Santa Giulia Arena, όπου διεξάγεται το άθλημα του χόκεϊ επί πάγου στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων.

🔵#Scontri a Milano al corteo contro le #Olimpiadi. Antagonisti hanno lanciato petardi e fuochi d’artificio contro gli agenti che hanno risposto con lacrimogeni e idranti, in zona Corvetto (punto di arrivo). 5 le persone fermate. Il video dell’inviato #GR1 @SimoneZazzera. pic.twitter.com/y0C7gJsm25 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) February 7, 2026

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, περίπου 5.000 άτομα συμμετείχαν στη διαδήλωση, καταγγέλλοντας την αποψίλωση δασών στην Κορτίνα Ντ’ Αμπέτσο για την κατασκευή ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, διαμαρτυρήθηκαν για τον αποκλεισμό τρανσέξουαλ αθλητών από τη διοργάνωση.

🚨🇮🇹 MILAN RIGHT NOW: Protest against the Olympics turns violent against the police and the press. Water cannons respond. If the far left doesn’t like your government, they just demonstrate and defy the authorities. Peace never been an option.pic.twitter.com/Lih52NFa9h https://t.co/rprt9dzp2s — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 7, 2026

Η πλειονότητα των διαδηλωτών κινήθηκε ειρηνικά, ωστόσο λίγο πριν τη λήξη της πορείας, ομάδες με καλυμμένα πρόσωπα πέταξαν κροτίδες και καπνογόνα προς τις δυνάμεις ασφαλείας. Οι αστυνομικοί απάντησαν με γκλοπ, χρήση νερού υπό πίεση και δακρυγόνα.

Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί επτά προσαγωγές, ενώ η κατάσταση στην περιοχή έχει τεθεί υπό έλεγχο.