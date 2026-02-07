Αν περιηγηθεί κανείς στο κανάλι του Time στο YouTube, μπορεί να συναντήσει κάτι που πολλοί χαρακτηρίζουν ως «το μέλλον της ψυχαγωγίας». Πρόκειται για τη σειρά μικρών επεισοδίων On This Day … 1776, η οποία παρουσιάζει τον Αμερικανικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας. Η παραγωγή έγινε από το στούντιο του Darren Aronofsky, Primordial Soup, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις – καθώς είναι, όπως σχολιάζουν πολλοί, απελπιστικά κακό.

Το πρώτο επεισόδιο, διάρκειας τρεισήμισι λεπτών, δείχνει τον Τζορτζ Ουάσινγκτον να υψώνει μια νέα σημαία απέναντι στον βασιλιά Γεώργιο Γ’. Η αφήγηση προσπαθεί να αποδώσει ηρωισμό, αλλά καταλήγει σε γλωσσικό χάος που θυμίζει αυτοματοποιημένο κείμενο τύπου ChatGPT. Το οπτικό αποτέλεσμα είναι εξίσου προβληματικό: τα πρόσωπα των ιστορικών μορφών μοιάζουν με χαρτοκοπτικές φιγούρες χωρίς σωστή ευθυγράμμιση. Ο Μπέντζαμιν Φράνκλιν, για παράδειγμα, θυμίζει ένα παράξενο μείγμα μεταξύ Hugh Laurie και Anthony Hopkins, με έκφραση πανικού.

Παρότι οι ηθοποιοί δανείζουν τις φωνές τους, η ασυμφωνία ανάμεσα στον ήχο και την κίνηση των στόματων είναι εμφανής. Το υπόλοιπο θυμίζει αποτυχημένο συνδυασμό φθηνών animatronics και κινουμένων σχεδίων από παλιά ταϊβανέζικα σίριαλ. Ωστόσο, συγκριτικά με άλλες παραγωγές που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη, διακρίνεται μια ανησυχητική πρόοδος. Σύντομα, η AI ίσως να μπορεί να δημιουργεί πλήρως πειστικά πρόσωπα και φωνές, καθιστώντας δυνατές σειρές χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Ο Aronofsky φαίνεται να ειρωνεύεται τον ίδιο του τον ρόλο ως δημιουργού.

Το νομικό και ηθικό ζήτημα πίσω από την τεχνητή αναπαράσταση

Πέρα από το αισθητικό σοκ, εγείρεται και νομική ανησυχία. Τα πρόσωπα των χαρακτήρων μοιάζουν να βασίζονται σε πραγματικούς ηθοποιούς, όπως ο Ralph Fiennes και ο Daniel Day-Lewis. Σε μια εποχή όπου η Scarlett Johansson έχει ήδη κινηθεί νομικά επειδή μια AI «αντέγραψε» τη φωνή της, οι επαγγελματίες ηθοποιοί ενδέχεται να αντιμετωπίσουν νέα, πρωτόγνωρα εμπόδια στην προστασία της εικόνας και της φωνής τους.

Η τεχνητή νοημοσύνη και το τέλος της ανθρώπινης αφήγησης;

Τελικά, το On This Day … 1776 δεν αποτελεί απλώς ένα αποτυχημένο θέαμα. Είναι μια προειδοποίηση για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλοιώσει την ανθρώπινη αφήγηση, να παραμορφώσει πρόσωπα και να προκαλέσει ανατριχίλα. Ίσως, τελικά, να είναι το πιο τρομακτικό έργο του Aronofsky – και αυτό λέει πολλά, ειδικά για όσους θυμούνται το Requiem for a Dream.