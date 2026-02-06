Η Alphabet αποκάλυψε ότι σχεδόν το 50% του κώδικα της παράγεται πλέον από AI agents (πράκτορες κωδικοποίησης με τεχνητή νοημοσύνη), οι οποίοι στη συνέχεια επιβλέπονται και ελέγχονται από μηχανικούς. Η ανακοίνωση έγινε κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου 2025, από την οικονομική διευθύντρια Anat Ashkenazi, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες εταιρείες της Silicon Valley ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη στις βασικές τους λειτουργίες.

Η αποκάλυψη έρχεται τη στιγμή που η μητρική εταιρεία της Google καταγράφει ιστορικά ετήσια έσοδα άνω των 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων για πρώτη φορά και ανακοινώνει επενδύσεις ύψους έως και 185 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης μέχρι το 2026.

Ραγδαία αύξηση στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης

Τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν τη ραγδαία άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης στην ανάπτυξη λογισμικού της Alphabet. Τον Οκτώβριο του 2024, ο CEO Sundar Pichai είχε δηλώσει ότι «περισσότερο από το ένα τέταρτο του νέου κώδικα στην Google παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη και στη συνέχεια ελέγχεται και εγκρίνεται από μηχανικούς». Μέχρι τον Απρίλιο του 2025, το ποσοστό αυτό είχε φτάσει το 30%, ενώ στο τέλος του έτους ανήλθε στο 50%.

«Προωθούμε βελτιώσεις στην αποδοτικότητα σε ολόκληρο τον οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων των τομέων τεχνικής υποδομής», ανέφερε η Ashkenazi, εξηγώντας ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπουν στους μηχανικούς να «πετυχαίνουν περισσότερα με τα υπάρχοντα μεγέθη ομάδων και να βελτιώνουν την αποδοτικότητα».

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης λειτουργεί συμπληρωματικά και δεν αντικαθιστά το ανθρώπινο δυναμικό. Ο Pichai έχει επισημάνει πως «αυτό βοηθά τους μηχανικούς μας να κάνουν περισσότερα και να κινούνται ταχύτερα», ενώ η Alphabet διατηρεί τη δέσμευσή της για συνέχιση των προσλήψεων μηχανικών έως το 2026.

Μια ευρύτερη αλλαγή στον κλάδο

Η στροφή της Alphabet εντάσσεται σε έναν ευρύτερο μετασχηματισμό της τεχνολογικής βιομηχανίας. Ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Satya Nadella, είχε δηλώσει τον Απρίλιο του 2025 ότι η τεχνητή νοημοσύνη παράγει περίπου το 30% του κώδικα στον τεχνολογικό κολοσσό. Παράλληλα, μηχανικοί σε εργαστήρια όπως η Anthropic ανέφεραν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί σχεδόν το 100% του κώδικά τους, με τους ανθρώπους να επικεντρώνονται κυρίως στον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση.

Η εξέλιξη αυτή έχει πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις για το μέλλον της μηχανικής λογισμικού. Ειδικοί του κλάδου σημειώνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι εξαιρετικά αποδοτική στη δημιουργία «στερεότυπου κώδικα» και στην εκτέλεση επαναλαμβανόμενων εργασιών, ωστόσο εγείρονται ανησυχίες για την ποιότητα του παραγόμενου κώδικα και το αυξανόμενο βάρος ελέγχου που επωμίζονται οι έμπειροι μηχανικοί.