Πλημμύρες στον Αλφειό έχουν μετατρέψει την παραποτάμια ζώνη του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων σε πραγματικό εφιάλτη, καθώς οι ραγδαίες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα κατά μήκος του ποταμού.

Περιουσίες, δίκτυα και ανθρώπινες ζωές βρίσκονται σε κίνδυνο, ενώ η απότομη άνοδος της στάθμης του Αλφειού έχει οδηγήσει σε πλημμύρες από το φράγμα Φλόκα έως τα όρια του Νομού. Τα ορμητικά νερά κατέκλυσαν το οδικό δίκτυο, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στις υποδομές. Οι υδροληψίες των αρδευτικών έργων και τα αρδευτικά κανάλια υπέστησαν ολοκληρωτική καταστροφή, αφήνοντας αγρότες και κατοίκους αντιμέτωπους με σοβαρές δυσκολίες.

Στα πλημμυρισμένα σημεία έσπευσαν συνεργεία του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, μετά από εντολή του Δημάρχου Σάκη Μπαλιούκου, προκειμένου να τοποθετήσουν προειδοποιητικές σημάνσεις για την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων.

Εντύπωση προκαλεί, όπως αναφέρει το patrisnews.gr, η απουσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών. Όπως επισημαίνεται, η προχειρότητα στην κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων το προηγούμενο διάστημα και η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου και τοπικών κοινοτήτων είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή ενός από τα πιο παραγωγικά τμήματα της περιοχής.

Σταδιακή αποκατάσταση της υδροδότησης στον Πύργο

Μετά την επισκευή της βλάβης στον αγωγό της Αύρας, στη γέφυρα του Ενιπέα στο Λαντζόι, από τα συνεργεία της ΔΕΥΑΠ, ξεκίνησε η σταδιακή αποκατάσταση της υδροδότησης στο μεγαλύτερο μέρος του Πύργου, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το πρωί του Σαββάτου (7/2).

Οι αρμόδιες υπηρεσίες απευθύνουν έκκληση στους δημότες για συνετή χρήση του νερού, περιορίζοντας την κατανάλωση στις απολύτως βασικές ανάγκες, καθώς η πλήρης αποκατάσταση θα πραγματοποιηθεί μετά την επισκευή της μεγάλης ζημιάς στον κεντρικό αγωγό από τον Ερύμανθο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης στον αγωγό του Ερυμάνθου αναμένεται έως το βράδυ της Κυριακής.