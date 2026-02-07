Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς παρουσιάζει στοιχεία που αποτυπώνουν τη θεαματική άνοδο της στάθμης του ταμιευτήρα του Μόρνου μετά τον Νοέμβριο του 2025, ως αποτέλεσμα του έντονου κύματος βροχοπτώσεων που καταγράφηκε το τελευταίο διάστημα.

Όπως επισημαίνει, σημαντική είναι και η εικόνα στους ταμιευτήρες της Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι έχουν πλέον γεμίσει, ενώ – όπως τονίζει – η ενίσχυση των αποθεμάτων αναμένεται να συνεχιστεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τα απολήψιμα αποθέματα, ο Μόρνος, που υδροδοτεί εκατομμύρια κατοίκους της Αθήνας, διαθέτει πλέον 311.598.000 κυβικά μέτρα νερού, έναντι 200 εκατ. κυβικών μέτρων την Πρωτοχρονιά του 2026, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 50%.

Από την αρχή του έτους, περισσότερο από 160 εκατ. κυβικά μέτρα νερού έχουν εισρεύσει συνολικά στους ταμιευτήρες Μόρνου, Εύηνου, Υλίκης και Μαραθώνα. Η ενίσχυση αυτή αποδίδεται σε δύο διαδοχικά «κύματα» αύξησης των αποθεμάτων: το πρώτο καταγράφηκε σε διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων, από τις 3 έως τις 14 Ιανουαρίου, ενώ ακολούθησε νέα σημαντική εισροή περίπου 20 εκατ. κυβικών μέτρων από τις 21 έως τις 29 Ιανουαρίου, μετά από σύντομη περίοδο στασιμότητας.