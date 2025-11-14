Η τεχνητή λίμνη Μόρνου συνεχίζει να συρρικνώνεται, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Μόρνου (www.meteo.gr/mornos). Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου ανανεώθηκε η δορυφορική φωτογραφία που καταγράφει την τρέχουσα κατάσταση της λίμνης.

Μέσα σε διάστημα μόλις δεκαπέντε ημερών, η έκταση της υδάτινης επιφάνειας περιορίστηκε ακόμη περισσότερο, φτάνοντας τα 7,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κώστας Λαγουβάρδος .Στην προηγούμενη δορυφορική λήψη, στις 29 Οκτωβρίου, η λίμνη εκτεινόταν σε 7,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Υπενθυμίζεται ότι μιλώντας στα tanea.gr, ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, εκτίμησε ότι έχουμε έναν κακό χειμώνα από άποψη βροχών και χιονοπτώσεων μπορεί να ζήσουμε καταστάσεις του 1991-1993.

Σημειώνεται ότι την περίοδο 1990–1993, η Αττική βίωσε τη χειρότερη λειψυδρία της σύγχρονης εποχής, με τα φράγματα Μόρνου, Υλίκης και Μαραθώνα να φτάνουν σε ιστορικά χαμηλά.

Επιβλήθηκαν διακοπές νερού και εφαρμόστηκε κλιμακωτό τιμολόγιο, ώστε οι πολίτες να πληρώνουν περισσότερο όσο αυξανόταν η κατανάλωση, για να περιοριστεί η σπατάλη.

Στο σήμερα, σημαντική ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για τη στάθμη της λίμνης Μόρνου, της τεχνητής λίμνης που αποτελεί βασική πηγή υδροδότησης της Αττικής. Ο κ. Λαγουβάρδος, μιλώντας για το φαινόμενο, κάνει λόγο για τη χειρότερη κρίση των τελευταίων δύο δεκαετιών, εξηγώντας πως η μείωση του νερού φτάνει το 44%. Ωστόσο, επεσήμανε ότι απέχουμε από το να ζήσουμε καταστάσεις του ’90, θα πρέπει να έχουμε βέβαια και αρκετές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις τον φετινό χειμώνα για να αντεπεξέλθουμε διαφορετικά η κατάσταση «την άνοιξη θα είναι πολύ δύσκολη».