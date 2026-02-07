Στο Παίδων «Αγία Σοφία» μετεφέρονται 6 παιδιά που βρίσκονται στο νοσοκομείο της Χίου, μετά το πολύνεκρο ναύαγιο με τους μετανάστες.

Η μεταφορά των ανήλικων μεταναστών από το Γενικό Νοσοκομείο Χίου στην Αθήνα πραγματοποίει το ΕΚΑΒ με αεροδιακομιδή.

Αεροσκάφος αναχώρησε στις 9 το πρωί από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Ελευσίνας με προορισμό τη Χίο, προκειμένου να παραλάβει τους ανήλικους και να ακολουθήσει η αερομεταφορά τους προς την Αθήνα.

Από τα έξι παιδιά, τα πέντε φέρουν πολλαπλά κατάγματα, ενώ το ένα είναι ασυνόδευτο.Τα παιδιά θα νοσηλευθούν στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Ενώπιον του ανακριτή ο Μαροκινός

Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί στις 18:00 το απόγευμα ο Μαροκινός που έχει αναγνωριστεί ως ο φερόμενος διακινητής στην υπόθεση του ναυαγίου στην περιοχή της Χίου, από το οποίο έχασαν τη ζωή τους 15 μετανάστες.

Σε βάρος του έχουν ήδη ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι, καθώς και για παράνομη διακίνηση μεταναστών. Ο ίδιος, μέσω των συνηγόρων του, αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και δηλώνει ότι προσβλέπει σε μια δίκαιη διαδικασία, απαλλαγμένη – όπως υποστηρίζει – από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες.

Την ίδια ώρα, εν αναμονή του επίσημου ιατροδικαστικού πορίσματος, τα μέχρι στιγμής στοιχεία συγκλίνουν στο ότι οι θάνατοι των μεταναστών προήλθαν από βαριές κακώσεις και όχι από πνιγμό, γεγονός που προσδίδει νέα διάσταση στην υπόθεση και εντείνει τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του ναυαγίου.

Οικογενειακές τραγωδίες και σοβαροί τραυματισμοί

Συγκλονίζουν οι ιστορίες των θυμάτων. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται δύο μέλη της ίδιας οικογένειας – μητέρα και γιος – συγγενείς άνδρα που ταξίδεψε από την Αμερική στη Χίο για να τους αναζητήσει. Η αναγνώριση των σορών έγινε μέσω φωτογραφιών, καθώς όλες έχουν μεταφερθεί στο Σχιστό.

Σύμφωνα με την Ιατρική Υπηρεσία Χίου, δύο από τα περιστατικά που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα σοβαρά: μία γυναίκα με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, η οποία έχασε το μωρό που κυοφορούσε, καθώς και ένας ασθενής με σοβαρό τραυματισμό στην κοιλιακή χώρα.

Μέχρι στιγμής, τέσσερις σοροί παραμένουν αταυτοποίητες, ενώ ορισμένες έχουν ήδη μεταφερθεί στο κοιμητήριο Σχιστού.