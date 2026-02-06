Περίπου 4,5 εκατομμύρια κορίτσια σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων πολλά κοριτσάκια ηλικίας κάτω των 5 ετών, κινδυνεύουν να υποστούν ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων τους φέτος, επισήμαναν σήμερα οι επικεφαλής διαφόρων υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, απευθύνοντας έκκληση να ενταθεί η μάχη κατά αυτής της πρακτικής.

«Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν μπορεί να έχει καμία δικαιολογία», γράφουν σε μία κοινή ανακοίνωση οι επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της Unicef και άλλων υπηρεσιών του ΟΗΕ.

Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων «θέτει σε κίνδυνο τη σωματική και ψυχική υγεία των γυναικών και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές και διαρκείς επιπλοκές», συμπλήρωσαν.

Ο αριθμός των γυναικών που έχουν υποστεί ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων υπολογίζεται σε 230 εκατομμύρια παγκοσμίως, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Αυτές οι πρακτικές, στις οποίες υποβάλλονται τα κορίτσια πριν από την ήβη, μπορούν να προκαλέσουν μολύνσεις, αιμορραγίες, να οδηγήσουν σε αδυναμία τεκνοποίησης και επιπλοκές στη μητρότητα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, που εκδόθηκε με αφορμή την Ημέρα Μηδενικής Ανοχής για τον ακρωτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων, οι προσπάθειες των τελευταίων 30 ετών επέτρεψαν να σημειωθεί πρόοδος και σχεδόν τα δύο τρίτα του πληθυσμού των χώρων όπου αυτές οι πρακτικές υφίστανται δηλώνουν σήμερα υπέρ της εγκατάλειψής τους.

«Η εκπαίδευση για την υγεία, η δουλειά με τους θρησκευτικούς ηγέτες και τις κοινότητες, όπως και με γονείς και υγειονομικούς, όπως και η προσφυγή στα παραδοσιακά ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν αποτελεσματικές στρατηγικές για τον τερματισμό αυτών των πρακτικών», υπογραμμίζουν οι υπογράφοντες.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπηρεσίες του ΟΗΕ προειδοποιούν για τις περικοπές που γίνονται στη χρηματοδότηση των διεθνών προγραμμάτων.