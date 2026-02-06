Μια δικαστής 35 ετών και η 67χρονη μητέρα της απήχθησαν και κρατήθηκαν όμηροι επί περίπου 30 ώρες από συμμορία που ζητούσε λύτρα σε κρυπτονομίσματα στη νοτιοανατολική Γαλλία.

Οι δύο γυναίκες βρέθηκαν τραυματισμένες σε ένα γκαράζ και κατάφεραν να καλέσουν βοήθεια, ενώ ο σύντροφος της δικαστού ειδοποίησε την αστυνομία μετά τη λήψη μηνύματος και φωτογραφίας από τους δράστες.

Οι απαγωγείς απειλούσαν ότι θα ακρωτηρίαζαν τις ομήρους αν δεν καταβληθούν τα λύτρα, χωρίς να έχει διευκρινιστεί το ακριβές ποσό που ζητούσαν.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Λιόν, Τιερί Ντραν, γύρω στις 2.50 τα ξημερώματα της Πέμπτης, η 35χρονη δικαστής απήχθη από το σπίτι της μαζί με τη 67χρονη μητέρα της. Ο σύντροφός της, που εργάζεται σε νεοφυή εταιρεία κρυπτονομισμάτων, απουσίαζε εκείνη την ώρα από το σπίτι στο Σεν-Μαρτέν-λε Βινού, κοντά στη Γκρενόμπλ.

Περίπου στις 9.30 το πρωί, ο σύντροφος ειδοποίησε την αστυνομία ότι έλαβε μήνυμα και φωτογραφία της συντρόφου του από τους δράστες, οι οποίοι απαιτούσαν την καταβολή λύτρων σε κρυπτονομίσματα. Τον απειλούσαν ότι αν δεν το έκανε, θα ακρωτηρίαζαν τις δύο γυναίκες.

Ο εισαγγελέας Ντραν δεν αποκάλυψε το ακριβές ποσό των λύτρων που ζητήθηκαν. Στην περιοχή κινητοποιήθηκε άμεσα ισχυρή αστυνομική δύναμη, αποτελούμενη από 160 πράκτορες διαφόρων υπηρεσιών.

Η δραματική διάσωση

Οι δύο γυναίκες κατάφεραν τελικά να λυθούν μόνες τους και να καλέσουν βοήθεια. Εντοπίστηκαν το πρωί στο Μπουρ-λε-Βαλάνς, χωρίς να έχει προηγηθεί καταβολή λύτρων.

«Επωφελήθηκαν από την απουσία των απαγωγέων για να λυθούν, για να καλέσουν βοήθεια, κυρίως χτυπώντας με δύναμη την πόρτα του γκαράζ» όπου κρατούνταν, ανέφερε ο εισαγγελέας. «Ένας γείτονας που άκουσε τον θόρυβο πήγε στο σημείο, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα και έτσι δραπέτευσαν τα δύο θύματα», πρόσθεσε.

Η μητέρα και η κόρη, που έφεραν μελανιές, κατέφυγαν σε κοντινό μικροβιολογικό εργαστήριο και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για περίθαλψη. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις.

Άνοδος των εγκλημάτων με λύτρα σε κρυπτονομίσματα

Οι απαγωγές με αίτημα την καταβολή λύτρων σε κρυπτονομίσματα έχουν αυξηθεί αισθητά στη Γαλλία το 2025, παράλληλα με την άνοδο της αξίας και της δημοτικότητας των ψηφιακών νομισμάτων. Οι αρχές παρακολουθούν στενά το φαινόμενο, το οποίο συνδέεται συχνά με οργανωμένα κυκλώματα και τεχνολογικά εξελιγμένες μεθόδους εκβιασμού.