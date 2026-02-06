Αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας βρίσκεται ο 26χρονος Έλληνας που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου Τούρκο ελεγκτή σε τρένο στη Γερμανία.

Ο δράστης, ο οποίος διέμενε μόνιμα στο Λουξεμβούργο, συνελήφθη και κρατείται από τις αρχές.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Τσβάιμπρίκεν, ο νεαρός δεν είχε βεβαρημένο ποινικό μητρώο ούτε είχε απασχολήσει μέχρι σήμερα τη γερμανική αστυνομία. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνουν καταθέσεις προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση.

Το ένταλμα σύλληψης αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία, καθώς ο ελεγκτής υπέκυψε στα τραύματά του. Η εισαγγελία διευκρίνισε επίσης ότι ο 26χρονος ταξίδευε μόνος του, διαψεύδοντας τις αρχικές πληροφορίες που ανέφεραν πως στο τρένο επέβαινε με παρέα τριών ακόμη ατόμων.

Ο άτυχος ελεγκτής, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του, ήταν χωρισμένος και πατέρας δύο παιδιών που ζούσαν μαζί του στη Λούντβιχσχαφεν της Ρηνανίας. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ στη γερμανική κοινή γνώμη.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Bild, ο πατέρας του Σερκάν Σ., μόλις ενημερώθηκε για τον τραγικό χαμό του γιου του, υπέστη καρδιακή προσβολή και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση.