Μία 56χρονη γυναίκα συνελήφθη για επιθέσεις με βόμβες σε φίλους και συγγενείς. Η γυναίκα ήξερε να φτιάχνει και να τοποθετεί τους εκρηκτικούς μηχανισμούς τουλάχιστον μια δεκαετία, από τότε που είχε κάνει την επίθεση στο αυτοκίνητο του ίδιου της του πατέρα.

Η γυναίκα έκανε αινιγματικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο και αποκαλύπτεται τώρα πως στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί και σε ψυχιατρική κλινική αρκετές φορές, παραμένοντας περίπου 20 μέρες και μετά βγαίνοντας έξω.

Όλα δείχνουν πως η γυναίκα αυτή έμεινε ουσιαστικά αβοήθητη και είχε πρόβλημα και γι’ αυτό και κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της στην ψυχιατρική κλινική του Κορυδαλλού, αφού αποφασίστηκε η προφυλάκισή της μετά από τις 31 του μηνός που συνελήφθη.

Η γυναίκα πραγματοποίησε τρεις επιθέσεις μέσα σε 12 μέρες, με τελευταία αυτή στις 29 Ιανουαρίου στο αυτοκίνητο της γειτόνισσας. Μια παλιά γειτόνισσα, που εκτός από τα χρήματα που ζητούσε, στο παρελθόν η 56χρονη είχε ζητήσει να την φιλοξενήσει. Όταν αυτή λοιπόν αρνήθηκε, δεν φαντάστηκε πως χρόνια αργότερα η 56χρονη το είχε κρατήσει στο μυαλό της αυτό και αποφάσισε να εκδικηθεί, βάζοντας γκαζάκια στο ΙΧ της.

Οι γονείς της 56χρονης, σύμφωνα με τους συγγενείς της, της έδιναν σχεδόν έναν ολόκληρο μισθό για να ζήσει, ενώ είχε και δικό της διαμέρισμα, ενώ έκανε και τα μαθήματά yoga.

«Είναι ατίθαση κοπέλα», λέει η θεία της 56χρονης

H εκπομπή του Mega «Live News» παρουσίασε την δράση της 56χρονης στο πέρασμα του χρόνου, μαζί με αποκαλυπτικές μαρτυρίες θυμάτων της και εικόνες ντοκουμέντα από τις επιθέσεις που της καταλογίζονται.

«Η Σοφία δεν τιμωρεί, η Σοφία αποκαλύπτει. Κανείς δεν αντέχει να βλέπει τον εαυτό του χωρίς μάσκα». «Να βλέπατε τα μούτρα όλων αυτών που είναι εναντίον μου πώς κάνουν όταν με βλέπουν μπροστά τους. Λες και βλέπουν τη θεία δίκη», ήταν μερικές από τις αναρτήσεις της.

Λίγες μέρες νωρίτερα, στις 17 Ιανουαρίου, στο στόχαστρο της 56χρονης, είχε μπει σύμφωνα με την Αστυνομία μία θεία της. Ο εκρηκτικός μηχανισμός που εξερράγη είχε τοποθετηθεί κάτω από το αυτοκίνητό της.

«Το δικό μου αυτοκίνητο έκαψε. Εγώ είμαι η θεία. Έγιναν οι εκρήξεις μέσα στο γκαράζ. Τρομάξαμε όλοι, σηκωθήκαμε στο πόδι. Τρομάξαμε πάρα πολύ. Πάθαμε σοκ». δήλώσε χαρακτηστικά η θεία της 56χρονης. Συμπλήρωσε επίσης ότι: «Την καλόπιανα, της μιλούσα ωραία και αυτή με κορόιδευε. Είχε μπει στη φυλακή και όταν βγήκε από τη φυλακή, ήθελε κάποια χρήματα να μπορέσει να ορθοποδήσει πάλι, να γίνει όπως πρώτα. Της έδινε ο αδελφός μου λεφτά, τα έτρωγε. Μετά από λίγο άντε ξανά λεφτά.»

Η δασκάλα γιόγκα δεν εντοπίστηκε πριν την επίθεση. Κατάφερε να μπει μέσα στο γκαράζ που ήταν παρκαρισμένο το όχημα της θείας της και να απομακρυνθεί πριν την έκρηξη.

«Τα παιδιά μου έτρεμαν με τις εκρήξεις που έγιναν στο κτίριο. Φοβηθήκαμε μην πάρει και φωτιά το κτίριο γιατί ακριβώς πάνω στο γκαράζ, ήταν το υπνοδωμάτιο της … και θα έπαιρνε φωτιά. Από τις εκρήξεις το αυτοκίνητο βγήκε από το γκαράζ και πήγε στον δρόμο. Ευτυχώς γιατί αλλιώς θα είχε πάρει φωτιά το κτίριο».

Επίσης, η θεία της 56χρονης πιστεύει ότι στοχοποιήθηκε από την ανιψιά της, επειδή αρνήθηκε όπως λέει, να της χαρίσει χρήματα. «Είναι ατίθαση κοπέλα. Πού να μείνει εδώ. Εδώ φοβόμαστε για το χειρότερο. Ζητάει λεφτά. Ήθελε να πάρει λεφτά».

«Είχε κλειστεί δύο φορές στο Δρομοκαΐτειο, υπήρχε ιατρική φροντίδα, βγήκε από εκεί και από εκεί και πέρα δεν ξέρω», λέει συγγενής θύματος των εμπρηστικών επιθέσεων. «Πήγε σε πολλούς συγγενείς και απειλούσε, ζητούσε χρήματα».