Από την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου ξεκινά η διαδικτυακή υποβολή των ετήσιων εκθέσεων αποβλήτων για το έτος αναφοράς 2025 μέσω της πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ). Παράλληλα, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με τα απόβλητα τροφίμων μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων Τροφίμων (ΗΜΑΤ).

Την έναρξη της διαδικασίας γνωστοποίησε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας τις επιχειρήσεις να ενημερωθούν εγκαίρως για τις απαιτούμενες ενέργειες.

Η προθεσμία για την υποβολή των εκθέσεων ορίζεται σε τρεις μήνες, έως και τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026. Το χρονικό αυτό διάστημα δίνει τον απαραίτητο χρόνο στις επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τη διαδικασία με ακρίβεια και συνέπεια.

Η ηλεκτρονική υποβολή στοχεύει στη διασφάλιση της διαφάνειας και της ορθής διαχείρισης αποβλήτων, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τις πλατφόρμες ΗΜΑ και ΗΜΑΤ για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής και τις απαιτούμενες πληροφορίες.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και διαχείριση των αποβλήτων, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική συμμόρφωση των επιχειρήσεων.