Τις ποινικές και θεσμικές διαστάσεις της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών που αφορούν τον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος ανέδειξε κατά τη διάρκεια της αγόρευσης του ο εισαγγελέας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας Δημήτρης Παυλίδης.

Ο εισαγγελικός λειτουργός στη διάρκεια της πολύωρης και εμπεριστατωμένης αγόρευσης του φώτισε όλες τις πλευρές της σκοτεινής αυτής υπόθεσης και όταν έφτασε στο δια ταύτα εισηγήθηκε την ενοχή και των τεσσάρων κατηγορουμένων, επιχειρηματιών οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί στο εδώλιο για τρία πλημμελήματα που αφορούν σε παραβίαση του συνταγματικά κατοχυρωμένου απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών,αλλά και της παραβίασης προσωπικών δεδομένων .

Στην πρόταση του ο Δημήτρης Παυλίδης εισηγήθηκε προς το δικαστήριο την ενοχή των κατηγορουμένων ζητώντας μάλιστα να μετατραπεί η κατηγορία από κατά συρροή σε κάτι εξακολούθηση , πρόταση που αν γίνει τελικά δεκτή και από το δικαστήριο θα έχει άμεση επίπτωση στην τελική ποινική μεταχείριση και στον υπολογισμό της ποινής των κατηγορουμένων όταν φτάσει η ώρα της κρίσης .

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι ο εισαγγελέας άφησε και ανοιχτά παράθυρα για αλλά ζητήματα και ενέργειες που θα τοποθετηθεί μετά την έκδοση της απόφασης,η οποία εκτιμάται θα έχει εκδοθεί μέσα στο Φεβρουάριο.Τα ζητήματα αυτά αφορούν,όπως επισημαίνεται από νομικούς,το ενδεχόμενο να διαβιβαστούν στην εισαγγελία πρακτικά για να ελεγχθούν μάρτυρες για ψευδείς καταθέσεις αλλά κυρίως το ενδεχόμενο να ανοίξει εκ νέου ο φάκελος των υποκλοπών για το σκέλος εκείνο που έχει τεθεί στο αρχείο μετά την έρευνα της Εισαγγελία του Αρείου Πάγου Γεγονός,που αν τελικά γίνει,θα σηματοδοτήσει νέο κύκλο ερευνών τόσο ως προς τα δίκη κατά όσο και ως προς τα πρόσωπα που θα τεθούν εκ νέου στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης.

Ο εισαγγελέας αξιολογώντας το πλήθος των αποδεικτικών στοιχείων της δικογραφίας,των εγγράφων και των καταθέσεων των μαρτύρων έκρινε ότι έχει αποδειχθεί η σύνδεση των κατηγορουμένων με τις εμπλεκόμενες εταιρείες και το λογισμικό, και για το λόγο αυτό ζήτησε κηρυχθούν άπαντες ένοχοι για όλες τις κατηγορίες». Έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν ρόλο de facto διαχειριστών εμπλεκομένων εταιριών και θα πρέπει να καταδικασθούν για τρία πλημμελήματα, όπως κατηγορούνται. Ειδικότερα, ζήτησε να κριθούν ένοχοι για επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης προσωπικών δεδομένων από κοινού να κατ’εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα και για παράβαση απορρήτου τηλεφωνικής συνομιλίας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα. Για τις πράξεις αυτές πρότεινε τη μετατροπή των κατηγοριών μόνο σε κατά συρροή και όχι σε κατ’ εξακολούθηση η οποία αν γίνει δεκτή θα έχει αντίκτυπο ως προς τις ποινές αυξάνοντάς τες. «Το έννομο αγαθό εδώ έχει κάθε φορά διαφορετικό πρόσωπο, με κάθε αποστολή μηνύματος προσβάλλεται διαφορετικό αγαθό» εξήγησε.

Για την πράξη της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα ζήτησε να παύσει η ποινική δίωξη πλην των εμπρόθεσμων εγκλήσεων, καθώς απαιτείται έγκληση για το αδίκημα.

Νωρίτερα στη διάρκεια της αγορευσης του ο εισαγγελικός λειτουργός περιέγραψε βήμα βήμα πως κατά την κρίση του προκύπτει η σχέση των κατηγορουμένων με το πλέγμα των εταιρειών του οικοσυστήματος της Ιντελεξα,τη λειτουργία του κακόβουλου λογισμού Predator,τον τρόπο που επελέγησαν οι στόχοι ,αναφέρθηκε στον κομβικό ρόλο του ΚΕΤΥΑΚ στην Αγία Παρασκευή και στην αξιοπιστία των συμπερασμάτων του citizen lab ,που αποτελούν μέρος της δικογραφίας.

Ο εισαγγελέας στο πρώτο μέρος της αγόρευσης του δεν παρέλειψε να αναδείξει και τους θεσμικούς κινδύνους που εγκυμονούσε η χρήση του κακόβουλου λογισμικού Predator για την καρδιά της ίδιας της Δημοκρατίας.Αναφορά που μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε από παράγοντες της δίκης ,οι οποίοι από την πρώτη στιγμή που αποκαλύφθηκε η υπόθεση αυτή είχαν αναφερθεί και σε αυτή τη διάσταση της δίκης των τηλεφωνικών υποκλοπών .

«Η χρήση του λογισμικού είναι παράνομη, παραβιάζει τους νόμους και εκφεύγει από το τρόπο των νομίμων παρακολουθήσεων στην Ελλάδα. Ακόμα και αν πούμε ότι ήταν νόμιμο θα χρειαζόταν μια νόμιμη διαδικασία με υπογραφές και εγκρίσεις που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είχαμε τίποτα. Είναι αποκρυσταλλωμένο ότι είναι παράνομη η χρήση του λογισμικού στη χώρα. Παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα. Αποτελεί απειλή για τον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος γιατί δίνει εξουσίες σε άτομα που δεν θα έπρεπε να τις έχουν…και τυχόν χρήση της από υπηρεσίες θα πρέπει να αποτελεί ….σημείο αφύπνισης!»,τόνισε ο εισαγγελικός λειτουργός στη διάρκεια της αγόρευσης του που ήταν καταπέλτης για τους κατηγορουμένους .

Ο Δημήτρης Παυλίδης σε άλλο σημείο της αγόρευσης τους παρατήρησε μεγαλόφωνα ότι υπόθεση αυτή δεν ήταν για Μονομελές Πλημμελειοδικείο ,άποψη που έχει υποστηριχθεί στο παρελθόν από νομικούς και συνταγματολόγους .Και εξήγησε γιατί κατά την άποψη του υποστηρίζει με τη σειρά του την άποψη αυτή :

«Αν οι πράξεις είχαν χρόνο τέλεσης λίγο αργότερα, δεν θα είμασταν εδώ. Αυτή η υπόθεση δεν ήταν για Μονομελές Δικαστήριο, φαίνεται από τον αριθμό των εγγράφων και των μαρτύρων, εν πάσει περιπτώσει…» ανέφερε σχεδόν από την αρχή της αγόρευσης του αναδεικνύοντας τη βαρύτητα της υπόθεσης που με υποδειγματικό τρόπο ο ίδιος και ο πρόεδρος του δικαστηρίου Νίκος Ασκιανάκης χειρίστηκαν τους μήνες που μεσολάβησαν από την έναρξη της διαδικασίας που ακουμπά ,όπως φάνηκε, σε πολλές πτυχές του Συντάγματος και της προστασίας ατομικών δικαιωμάτων .

Σχετικά με την Intellexa ΑΕ, με μετόχους δύο εκ των κατηγορουμένων, ανέφερε ότι είχε ευρύ φάσμα δραστηριότητας που μπορεί να περιλαμβάνει και δραστηριότητες τύπου predator. «Φαίνεται κανονική εταιρία με κάποιες ιδιαιτερότητες, διαθέτει Μητρώο στο ΓΕΜΗ, εργαζόμενους, έδρα, συμμετέχει σε εκθέσεις… εν πρώτοις δεν φαίνεται για μυστική οντότητα, εν μέρει λόγω ανάγκης και εν μέρει λόγω στρατηγικής. Απο την άλλη έχει κάποια στεγανά, υπάλληλοι παρουσιάζουν προϊόντα που δεν ξέρουν αν κλείστηκαν οι συμφωνίες ή πως συνδέονται τα προϊόντες κά σύμφωνα εμπιστευτικότητας» ανέφερε.

Ιδιαίτερο κεφάλαιο στην εισαγγελική αγόρευση αφιέρωσε στην αγόρευση του ο εισαγγελέας στην κατάθεση του Σταμάτη Τρίμπαλη, του φερόμενου ως νόμιμου εκπροσώπου της Krikel, ιδιότητα που ο ίδιος αρνήθηκε στο δικαστήριο λέγοντας πως ήταν «αχυράνθρωπος» του κατηγορούμενου Γιάννη Λαβράνου. «Τον Σεπτέμβριο του 2022 πριν την κατάθεση του στη Βουλή, τουβδοθηκαν από πριν τις ερωτήσεις που του τέθηκαν ,ενώ συονδιικαστηριον δήλωσε θύμα, που φέρει άδικα όλο το βάρος των χρεών της Krikel».

Η δίκη θα συνεχιστεί την Τρίτη με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας .