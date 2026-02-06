Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη έρχεται απόψε στις 23:20, στο MEGA, με στοιχεία που σοκάρουν, για μυστηριώδεις υποθέσεις που απασχολούν έντονα την ελληνική κοινωνία.
Τι δείχνουν νέα ντοκουμέντα από κάμερες ασφαλείας για πολύκροτη υπόθεση…
Ποιοι έστησαν το καρτέρι θανάτου; Τι αποκαλύπτει η εξονυχιστική έρευνα του «Τούνελ»…
Στο «πόδι» η ομογένεια της Γερμανίας για τη Λόρα. Πού ψάχνουν μετά τις αποκαλύψεις της εκπομπής;
Τι απαντά τώρα η οικογένεια της μαθήτριας; Πού στρέφεται η δική της έρευνα;
Τι φανερώνουν τα ψηφιακά ίχνη…
Ποιος ενεργοποίησε τα Mέσα κοινωνικής δικτύωσης;