Συναγερμός έχει σημάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τον θάνατο τεσσάρων Βρετανών τουριστών και εκατοντάδες αναφορές για σοβαρές ασθένειες στο Κάπο Βέρντε, στη Δυτική Αφρική. Οι αρχές προειδοποιούν για την ανησυχητική έξαρση λοιμώξεων, ενώ οικογένειες θυμάτων τονίζουν ότι η αδιαφορία για βασικούς κανόνες υγιεινής μπορεί να αποβεί μοιραία.

Η οικογένεια ενός εκ των θυμάτων απευθύνει δραματική έκκληση προς τους ταξιδιώτες που σχεδιάζουν διακοπές στο Κάπο Βέρντε να λάβουν σοβαρά υπόψη τις σχετικές προειδοποιήσεις. Παράλληλα, η αρμόδια υγειονομική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε συστάσεις για την αποφυγή ασθενειών που συνδέονται με την περιοχή.

Αύξηση κρουσμάτων και προειδοποιήσεις

Τέσσερις Βρετανοί έχασαν τη ζωή τους μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2025, αφού αρρώστησαν μετά από ταξίδι στον δημοφιλή προορισμό. Συνολικά, έξι θάνατοι έχουν καταγραφεί τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ περισσότεροι από 1.500 ταξιδιώτες ανέφεραν ότι νόσησαν μετά την επιστροφή τους, σύμφωνα με δικηγόρους που εκπροσωπούν τα θύματα.

Η 64χρονη Karen Pooley από το Γκλόστερσιρ αρρώστησε κατά τη διάρκεια των διακοπών της στο Κάμπο Βέρντε τον περασμένο Οκτώβριο. Ενώ ήταν άρρωστη, γλίστρησε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και έσπασε το πόδι της. Μετά από τέσσερις ημέρες νοσηλείας μεταφέρθηκε στην Τενερίφη, όπου κατέληξε την επόμενη ημέρα.

Η κουνιάδα της δήλωσε στο Sky News ότι η Κάρεν «έζησε τις τελευταίες ημέρες της ζωής της με φρικτούς πόνους» και πρόσθεσε ότι: «Είμαστε συντετριμμένοι. Ακόμη δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Είμαι θυμωμένη και θέλω να βεβαιωθώ ότι δεν θα συμβεί σε κανέναν άλλο».

Ο αδελφός της υπογράμμισε: «Ακόμη και ένας θάνατος είναι πάρα πολύς. Αν συνεχιστεί έτσι, πόσοι ακόμη θα υποφέρουν; Θα προέτρεπα τον κόσμο να το σκεφτεί πριν κλείσει ταξίδι. Κι αν τελικά πάει, να κάνει εκτενή έρευνα και να εξασφαλίσει επαρκή ασφάλιση».

Νομικές κινήσεις και επιδημιολογικά δεδομένα

Περίπου 200 ακόμη τουρίστες δήλωσαν πρόσφατα ότι αρρώστησαν σοβαρά μετά το ταξίδι τους στο Κάπο Βέρντε, ανεβάζοντας σε 1.700 τον αριθμό όσων κινούν νομικές διαδικασίες κατά της τουριστικής εταιρείας TUI.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA), τα κρούσματα σιγκέλλωσης —λοίμωξη του γαστρεντερικού— μειώνονται μετά την έξαρση του φθινοπώρου, ωστόσο τα περιστατικά σαλμονέλας παρουσιάζουν αυξητική τάση.

Η επικεφαλής επιδημιολόγος της UKHSA Χάνα Τσαρλς, ανέφερε ότι 158 περιστατικά έχουν συνδεθεί με την έξαρση από τον Οκτώβριο του 2025, εκ των οποίων τουλάχιστον 112 αφορούν ταξιδιώτες που είχαν επισκεφθεί το Κάμπο Βέρντε την εβδομάδα πριν νοσήσουν.

Όπως σημείωσε, τα νέα κρούσματα μειώνονται εβδομαδιαία, γεγονός που δείχνει πιθανή ύφεση της επιδημίας. Ωστόσο, παρατηρείται παράλληλα αύξηση σε λοιμώξεις από σαλμονέλα που σχετίζονται με ταξίδια στην περιοχή.

Συστάσεις προς ταξιδιώτες

Οι ειδικοί καλούν τους τουρίστες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. «Δεν λέμε να μην ταξιδεύετε στο Κάπο Βέρντε», τόνισε η Τσαρλς και συνέχισε λέγοντας ότι:«Αλλά είναι ευθύνη μας να ενημερώνουμε για τους κινδύνους και για το πώς μπορούν να μειωθούν».

Μεταξύ των συστάσεων περιλαμβάνονται η κατανάλωση φαγητού που έχει μόλις μαγειρευτεί, η αποφυγή σαλατών και ωμών λαχανικών που μπορεί να έχουν πλυθεί με μη ασφαλές νερό, η κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού, η αποφυγή πάγου στα ποτά και το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών.

Αντιδράσεις και δηλώσεις

Ο δικηγόρος Τζατίντερ Πολ, από τη νομική εταιρεία Irwin Mitchell, δήλωσε ότι συνεχίζουν να λαμβάνουν αναφορές από ταξιδιώτες που νόσησαν μετά από διακοπές στο Κάμπο Βέρντε. «Οι μαρτυρίες για τα συμπτώματα και για το πώς καταστράφηκαν οι διακοπές τους είναι ανησυχητικά παρόμοιες. Οι γαστρεντερικές λοιμώξεις δεν πρέπει ποτέ να υποτιμώνται, καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε μόνιμες επιπλοκές ή ακόμη και σε θάνατο», ανέφερε, καλώντας tour operators και αρχές να ενισχύσουν τα μέτρα υγιεινής στα νησιά.

Η εταιρεία TUI δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού, ωστόσο έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι διερευνά πλήρως τις καταγγελίες και διασφαλίζει την απαραίτητη φροντίδα για τους πελάτες που αρρωσταίνουν στις διακοπές.

Τέλος, από την πλευρά της, η κυβέρνηση του Κάπο Βέρντε υποστηρίζει ότι η χώρα παραμένει μία από τις ασφαλέστερες στην Αφρική σε θέματα υγείας. Τονίζει επίσης ότι οι νομικές διαδικασίες αφορούν ιδιωτικές εταιρείες και πως μεμονωμένες καταγγελίες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να πληγεί η εικόνα του εθνικού συστήματος υγείας.