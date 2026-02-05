Η κυβέρνηση της Αυστραλίας απέρριψε τις εκκλήσεις για τη σύλληψη του Ισραηλινού προέδρου Ισαάκ Χέρτζογκ κατά την επίσκεψή του στη χώρα.

Η επίσκεψη του Χέρτζογκ, που ξεκινά τη Δευτέρα και διαρκεί τετραήμερο, πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση της αυστραλιανής κυβέρνησης.

Ο Ισαάκ Χέρτζογκ θα αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ και θα στηρίξει την εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας απέρριψε τις εκκλήσεις για τη σύλληψη του Ισραηλινού προέδρου Ισαάκ Χέρτζογκ, ενόψει της επίσκεψής του στη χώρα την επόμενη εβδομάδα. Ο Χέρτζογκ αναμένεται να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ.

Η υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ τόνισε ότι η τετραήμερη επίσκεψη του Ισραηλινού προέδρου, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα, πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση της κυβέρνησης και ανταποκρίνεται στις επιθυμίες της εβραϊκής κοινότητας της χώρας.

«Ο πρόεδρος Χέρτζογκ είναι προσκεκλημένος της Αυστραλίας για να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα του Μπόνταϊ και για να βρεθεί στο πλευρό της εβραϊκής αυστραλιανής κοινότητας και να της προσφέρει υποστήριξη μετά την πιο σοβαρή τρομοκρατική και αντισημιτική επίθεση που έχει σημειωθεί ποτέ στο έδαφός μας», δήλωσε η Γουόνγκ.

Η επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ σημειώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου, όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για τον εορτασμό της Χάνουκα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκαπέντε άνθρωποι.

Αντιδράσεις και αιτήματα για ανάκληση της πρόσκλησης

Ο δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Κρις Σιντότι, μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Ανεξάρτητης Έρευνας του ΟΗΕ για τις παραβιάσεις δικαιωμάτων στο Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη, ζήτησε δημόσια την απόσυρση της πρόσκλησης ή τη σύλληψη του Χέρτζογκ σε περίπτωση που φτάσει στην Αυστραλία.

Η ανεξάρτητη επιτροπή του ΟΗΕ είχε καταλήξει το 2025 ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο που ξέσπασε έπειτα από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Σύμφωνα με τα μέλη της επιτροπής, ο Χέρτζογκ και άλλοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι «υποκίνησαν στη διάπραξη γενοκτονίας», κάτι που το Ισραήλ απορρίπτει «κατηγορηματικά» χαρακτηρίζοντας την έκθεση «μεροληπτική και ψευδή».

Ο Σιντότι δήλωσε στο AFP ότι ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι έκανε «βλακεία» προσκαλώντας τον Ισραηλινό πρόεδρο, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «λανθασμένη» και ζητώντας να ανακληθεί «προτού να είναι πολύ αργά».

Αστυνομικά μέτρα και συλλήψεις

Φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές έχουν καλέσει σε διαδηλώσεις κατά της επίσκεψης Χέρτζογκ σε διάφορες πόλεις, μεταξύ των οποίων και το Σίδνεϊ. Οι τοπικές αρχές έχουν απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα, η ομοσπονδιακή αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι απήγγειλε κατηγορίες σε έναν 19χρονο κάτοικο του Σίδνεϊ, ο οποίος φέρεται να διατύπωσε στο διαδίκτυο «απειλές για τη ζωή» επικεφαλής ξένου κράτους. Οι αρχές δεν επιβεβαίωσαν τις πληροφορίες των τοπικών μέσων που ανέφεραν πως στόχος των απειλών ήταν ο Χέρτζογκ.