Προκειμένου η κροατική ομάδα να απαντήσει θετικά, ο Παναθηναϊκός ανέβασε το ποσό από τα 3,5 εκ. ευρώ στα 5,2, ενώ έδωσε στηκάποια μπόνους, αλλά και ένα σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης. Ωστόσο ο παίκτης ήταν αυτός που καθυστέρησε τη μεταγραφή. Και αυτό γιατί ήταν αρκετά διστακτικός για το timing, αλλά και για το αν η Ελλάδα είναι ο κατάλληλος ποδοσφαιρικός προορισμός για την εξέλιξη του.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ήταν ο άνθρωπος που κατάφερε να πείσει τον Γιάγκουσιτς, αφού το πλάνο που παρουσίασε – τηλεφωνικά, αλλά και μέσω βιντεοκλήσης – στον Κροάτη έχει ένα σημαντικό ρόλο για τον 20χρονο μεσοεπιθετικό, ενώ οι Κροάτες αναφέρουν ότι υπήρξε και παρέμβαση του Γιάννη Αλαφούζου, προκειμένου να ικανοποιηθεί στον απόλυτο βαθμό ο παίκτης στο οικονομικό κομμάτι και να αποφασίσει να απαντήσει θετικά στην πρόταση του Παναθηναϊκού.

Αν και ο Γιάγκουσιτς δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά παιχνίδια (δεν πρόλαβαν οι Πράσινοι να τον δηλώσουν), ο Μπενίτεθ επιθυμούσε να αποκτηθεί από τώρα ο Κροάτης, ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να διδαχθεί σταδιακά την ποδοσφαιρική φιλοσοφία του Ισπανού προπονητή, ο οποίος τον προορίζει σε θέση – κλειδί ενόψει της νέας σεζόν.