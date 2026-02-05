Ο Αρκάς με μια απλή εικόνα και λίγες λέξεις αναδεικνύει το χιούμορ ως μέσο για να φωτίζει τις άβολες πτυχές της καθημερινότητας.

Το σκίτσο περιλαμβάνει το λογοπαίγνιο «Μπαίνεις σκύλος και βγαίνεις πορτατίφ», που συνδυάζει χιούμορ με κοινωνικό σχόλιο.

Η στάση του σκύλου, που χαμογελά στωικά παρά τον περιορισμό του, συμβολίζει την ανθρώπινη αποδοχή καταστάσεων που επιφέρουν αλλαγές και περιορισμούς, παρόλο που πρέπει να δείχνει πως «όλα είναι καλά».

Με μια φαινομενικά αθώα εικόνα και ελάχιστες λέξεις, ο Αρκάς αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως το χιούμορ μπορεί να φωτίσει, σαν πορτατίφ, τις πιο άβολες πτυχές της καθημερινότητας.

«Καταραμένοι κτηνίατροι!» Με αυτή τη φράση και το λογοπαίγνιο «Μπαίνεις σκύλος και βγαίνεις πορτατίφ», ο δημιουργός συνδυάζει με μαεστρία το σαρκαστικό σχόλιο και την κοινωνική παρατήρηση, χρησιμοποιώντας ελάχιστα εκφραστικά μέσα.

Ο σκύλος δεν αντιδρά· χαμογελά στωικά, αποδεχόμενος τον ρόλο που του επιβλήθηκε. Έτσι, το σκίτσο υπερβαίνει το απλό αστείο και αγγίζει μια πιο πικρή αλήθεια.

Πόσες φορές ο άνθρωπος συμμετέχει σε μια διαδικασία που υποτίθεται γίνεται για το καλό του, αλλά τελικά βγαίνει αγνώριστος, περιορισμένος και υποχρεωμένος να δείχνει πως «όλα είναι καλά»; Το νέο σκίτσο του Αρκά, με την χαρακτηριστική του ειρωνεία, θέτει αυτό το διαχρονικό ερώτημα με τρόπο απλό αλλά βαθιά ουσιαστικό.

Ποιος είναι ο Αρκάς

Αρκάς είναι το ψευδώνυμο δημοφιλούς Έλληνα σκιτσογράφου και συγγραφέα, που εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 δημοσιεύοντας τη σειρά Ο Κόκκορας στο περιοδικό Βαβέλ και στη συνέχεια στο Παρά Πέντε και στο Μικρό Παρά Πέντε. Το έργο του αποτελείται κυρίως από σειρές με συγκεκριμένο θέμα και πρωταγωνιστές που δημοσιεύονται σε περιοδικά και εφημερίδες και συγκεντρώνονται στη συνέχεια σε άλμπουμ. Από τα έργα του ο Ισοβίτης έχει γίνει σειρά με μαριονέτες για την ελληνική τηλεόραση από τον Μάνθο Σαντοριναίο. Δουλειές του έχουν μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, πολωνικά, ρουμανικά, σέρβικα και βουλγάρικα), ενώ έχει γράψει και θεατρικά έργα.

Το πραγματικό ονοματεπώνυμο του εν λόγω σκιτσογράφου είναι άγνωστο, καθώς ο ίδιος δεν το έχει αποκαλύψει. Η πιθανότερη εκδοχή ειναι πως το όνομά του ειναι Αντώνης Ευδαίμων. Το Γεράσιμος Σπανοδημήτρης που έχει επίσης χρησιμοποιήσει σε παλιοτερα έργα του, θεωρείται ψευδώνυμο. Επίσης, έχει προταθεί το όνομα Άρης Καστρινός (απ’ όπου υποτιθέμενα προέρχεται και το ΑΡ-ΚΑΣ).