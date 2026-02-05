Πέθανε ο Πρόεδρος Εφετών Δωδεκανήσου Χριστόδουλος Κυρτσίδης σε ηλικία 63 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τη δικαστική και νομική κοινότητα της περιοχής.

Η απώλειά του ήταν ξαφνική, καθώς ο ίδιος είχε παρευρεθεί στα δικαστήρια της Ρόδου και προήδρευσε σε συνεδρίαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δωδεκανήσου μόλις λίγες ημέρες πριν.

Λόγω του θανάτου του, δεν πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες για σήμερα συνεδριάσεις των Εφετείων Δωδεκανήσου, συμπεριλαμβανομένου και του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Β΄ βαθμού Δωδεκανήσου όπου θα προήδρευε ο ίδιος.

Ο Χριστόδουλος Κυρτσίδης υπηρετούσε τα τελευταία χρόνια ως Πρόεδρος Εφετών Δωδεκανήσου, διατηρώντας άριστη συνεργασία με συναδέλφους και φορείς της περιοχής. Ήταν ιδιαίτερα δραστήριος σε ζητήματα που αφορούσαν την εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης στα Δωδεκάνησα.

