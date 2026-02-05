Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Τετάρτη στις 12.00 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Παρακολουθείστε live την πορεία της κακοκαιρίας

Η κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες, αφρικανική σκόνη και ισχυρούς ανέμους που ξεκίνησε τα ξημερώματα από τα δυτικά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ειδικότερα για την Αττική και την πόλη της Αθήνας βροχές θα εκδηλωθούν κατά περιόδους ενώ καταιγίδες αναμένονται κυρίως κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Πιο συγκεκριμένα

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και τη δυτική Στερεά μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το βράδυ

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη νύχτα

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)

ε. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).

2. Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Προβλήματα από την κακοκαιρία

Σημειώνεται ότι προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας τα Ιόνια Νησιά, με ισχυρές καταιγίδες, μεγάλες ποσότητες βροχής και πολύ δυνατούς ανέμους που έφθασαν έως και τα 8-9 μποφόρ.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον οικισμό Αφιώνα, στη βόρεια Κέρκυρα, όπου ανεμοστρόβιλος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε στέγες σπιτιών και υπαίθριες κατασκευές.

Παράλληλα από τους θυελλώδεις ανέμους υπήρξαν πτώσεις κλαδιών και δέντρων, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο και προκαλώντας προβλήματα ηλεκτροδότησης στις περιοχές Καββαδάδες και Περιβόλι.

«Από τις πρώτες ώρες της κακοκαιρίας που έπληξε την Κέρκυρα, ο μηχανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και συνεχή συνεργασία με τους δήμους, την Πολιτική Προστασία, την Πυροσβεστική και τις αρμόδιες υπηρεσίες», ανέφερε στο Αθναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο περιφερειάρχης Ιόνιων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής.

Για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί, ο κ. Τρεπεκλής τόνισε ότι «προκάλεσαν προβλήματα σε οικίες και επιχειρήσεις στη βόρεια Κέρκυρα, ωστόσο προτεραιότητά μας ήταν και παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Τα συνεργεία μας επιχειρούν ήδη για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας».

Πώς εξελίσσεται η κακοκαρία

Eπιδείνωση παρουσιάζει εκ νέου ο καιρός σήμερα Πέμπτη 5/02, με βροχές και καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές, πολύ ενισχυμένους ανέμους νοτίων διευθύνσεων και αυξημένες συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης. Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα, προκάλεσε ήδη σημαντικές ζημιές στην Κέρκυρα και πλημμυρικά φαινόμενα στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / EAA, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται από την αρχή της ημέρας κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, οι οποίες προοδευτικά θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ το βράδυ θα περιοριστούν στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά και κατά τόπους θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις.

Οι περιοχές όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη πιθανότητα χαλαζόπτωσης είναι τα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά, η Πελοπόννησος, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική και την εκδήλωση λασποβροχών.

Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική)

Ειδικότερα για την Αττική και την πόλη της Αθήνας βροχές θα εκδηλωθούν κατά περιόδους ενώ καταιγίδες αναμένονται κυρίως κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Στους προγνωστικούς χάρτες παρουσιάζεται το αθροιστικό ύψος βροχόπτωσης την Πέμπτη 05/02, καθώς και η εκτιμώμενη γεωγραφική κατανομή της Αφρικανικής σκόνης και των λασποβροχών τις μεσημεριανές ώρες της ημέρας σύμφωνα με το σύστημα DUST-WRF του Meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το σύστημα DUST-WRF παρέχει υψηλής ανάλυσης προγνωστικούς χάρτες για τη μεταφορά και την εναπόθεση σκόνης στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ελλάδα. Παράλληλα, πολύ ενισχυμένοι και τοπικά θυελλώδεις άνεμοι νοτίων διευθύνσεων θα πνέουν στο Αιγαίο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΠΕΜΠΤΗ 05-02-2026

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός:Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις πρωινές ώρες μέχρι τη νύχτα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία από το απόγευμα βελτίωση αναμένεται στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα θαλάσσια τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το μεσημέρι στα βόρεια.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ και από το βράδυ δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι 7 με 8 και από το απόγευμα νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και βαθμιαία καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 7 με 8 και τοπικά από το πρωί έως το απόγευμα 9 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και πιθανόν πρόσκαρες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ και από το βράδυ δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06-02-2026

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά ισχυρά, γρήγορα θα εξασθενήσουν.

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤO ΣΑΒΒΑΤΟ 07-02-2026

Στα δυτικά και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές που το βράδυ στα βορειοδυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που το απόγευμα στα κεντρικά και τα βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 08-02-2026

Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα δυτικά και νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ακόμη, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης.

Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.