Η κακοκαιρία ξεκίνησε από τα δυτικά της χώρας και προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στην Κέρκυρα, με ανεμοστρόβιλο να πλήττει την περιοχή Αφιώνας και να προκαλεί ζημιές σε καταστήματα και στέγες κατοικιών.

Στην Κεφαλονιά καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα εξαιτίας της επιδείνωσης του καιρού.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά, η κακοκαιρία θα επηρεάσει και την Αττική με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους.

Στην Κέρκυρα επιχειρούν ήδη δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας για την απομάκρυνση φερτών υλικών και τον καθαρισμό του οδικού δικτύου.

Με ένταση ξεκίνησε από το βράδυ της Τετάρτης η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στην Κέρκυρα και πλημμυρικά φαινόμενα στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ, η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να επηρεάσει και την Αττική από σήμερα, με βροχές, καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους. Σημειώνεται ότι σε ισχύ βρίσκεται το έκτακτο δελτίο.

Live η πορεία της κακοκαιρίας

Καταστροφές στην Κέρκυρα

Η Κέρκυρα βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας το βράδυ της Τετάρτης (04.02.2026), με θυελλώδεις ανέμους και ανεμοστρόβιλο που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές. Στο χωριό Αφιώνας, στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού, ο ανεμοστρόβιλος προκάλεσε σοβαρές καταστροφές σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Περίπου πέντε καταστήματα υπέστησαν ζημιές, με ξηλωμένες τέντες και σπασμένες πέργκολες, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και σε στέγες κατοικιών. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για την απομάκρυνση φερτών υλικών και τον καθαρισμό του οδικού δικτύου.

Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και κλαδιών σε διάφορες περιοχές του νησιού, καθιστώντας αναγκαία την επέμβαση της Πυροσβεστικής. Η Πολιτική Προστασία παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες.

Στους Καββαδάδες, η πτώση δέντρου σε καλώδια προκάλεσε πολύωρη διακοπή ρεύματος στη βορειοδυτική Κέρκυρα, ενώ ανάλογο πρόβλημα σημειώθηκε και στο Περιβόλι. Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε σταδιακά το πρωί.

Ισχυροί άνεμοι και κύματα προκάλεσαν υπερχείλιση της θάλασσας στην παραλιακή οδό της Γαρίτσας, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας για αρκετές ώρες. Παράλληλα, πτήση της Aegean με προορισμό το αεροδρόμιο «Ιωάννης Καποδίστριας» αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία λόγω καταιγιδοφόρων νεφών και προσγειώθηκε με καθυστέρηση.

Πλημμύρες στην Κεφαλονιά

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν και την Κεφαλονιά, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές. Στο Αργοστόλι, η έντονη νεροποντή και οι άνεμοι προκάλεσαν διακοπές στον δημοτικό φωτισμό, ενώ πλημμυρισμένος παραμένει ο παραλιακός δρόμος, σύμφωνα με το kefaloniapress.

Λόγω των δυσμενών συνθηκών, τα πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς, καθώς ισχύουν απαγορευτικά απόπλου.

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

⚠️Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ επιδείνωση θα παρουσιάσει εκ νέου ο καιρός με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις από σήμερα το βράδυ (Τετάρτη 04-02-26) στη βορειοδυτική χώρα και αύριο Πέμπτη (05-02-26) στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής… pic.twitter.com/zZUmRC0niX — Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 4, 2026

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις στα δυτικά, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Οι νότιοι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας έως 14 βαθμούς στα βόρεια και έως 19 στα νησιά του Αιγαίου. Από το απόγευμα οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν σταδιακά.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Την Παρασκευή (06.02.2026) αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, με σταδιακή εξασθένηση. Στα δυτικά, τα φαινόμενα θα ενταθούν από το μεσημέρι, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται παροδικές νεφώσεις.

Το Σάββατο (07.02.2026) ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα δυτικά και πρόσκαιρες καταιγίδες το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Την Κυριακή (08.02.2026) αναμένονται βροχές στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο, με πρόσκαιρες καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί έως 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Τη Δευτέρα (09.02.2026) προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα, με πιθανές καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς στα βόρεια και δυτικά.