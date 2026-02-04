Δεμένα παραμένουν σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, τα πλοία στα λιμάνια της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο Ιόνιο.
Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη στις 14:00 και 18:30, από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο στις 16:15 και 20:30, από Πόρο προς Κυλλήνη στις 15:15 και 19:30, καθώς και από Κυλλήνη προς Πόρο στις 17:15 και 21:45.
Σημειώνεται ότι, οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τα πρακτορεία για νεότερη ενημέρωση σχετικά με την αποκατάσταση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων.
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι – «Πορτοκαλί» προειδοποίηση από την ΕΜΥ
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εκδόθηκε από την ΕΜΥ με το οποίο προειδοποιεί για πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπεται, από σήμερα το βράδυ (Τετάρτη 04-02-26) στη βορειοδυτική χώρα και αύριο Πέμπτη (05-02-26) στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.
Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν σήμερα Τετάρτη μέχρι το βράδυ στο Ιόνιο και αύριο Πέμπτη από το πρωί μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.
Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
β. στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου (περιοχή Λευκάδας, Ιθάκης, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου) και τη δυτική Στερεά από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης έως και το απόγευμα
γ. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από νωρίς το πρωί της Πέμπτης έως αργά το βράδυ
ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι της Πέμπτης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)
στ. στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).
Καλλιάνος: Βροχοπτώσεις κατά κύματα το επόμενο 10ημερο
Ο Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτησή του αναφέρει ότι «σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, εισερχόμαστε σε μια παρατεταμένη περίοδο καιρικής αστάθειας, λόγω προσέγγισης από τα Δυτικά βαρομετρικών χαμηλών, η οποία θα επηρεάσει τη χώρα μας τόσο αυτή την εβδομάδα, όσο και την επόμενη, με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά διαστήματα βροχοπτώσεις, τις τοπικές καταιγίδες, τους ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη αλλά και τη σκόνη από την Αφρική».
Στην παρούσα ανάλυση θα εστιάσω στο χρονικό διάστημα από Τετάρτη έως και Σάββατο, παρουσιάζοντας τέσσερις χάρτες αθροιστικού υετού 24ώρου (συνολική βροχόπτωση), έναν για κάθε ημέρα. Τα νεότερα στοιχεία για την επόμενη εβδομάδα θα δοθούν αναλυτικά μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Ιδιαίτερο Μετεωρολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν :
Η Τετάρτη (από το βράδυ), κυρίως η Πέμπτη και δευτερευόντως η Παρασκευή.
Επεξήγηση χρωματισμών χαρτών βροχόπτωσης:
Πριν την ημερήσια ανάλυση, διευκρινίζω τι υποδηλώνουν οι χρωματισμοί και οι καμπύλες στους χάρτες (meteoam.it)
Λευκές κλειστές καμπύλες
Περιοχές με μεγάλα ύψη βροχής, όπου απαιτείται αυξημένη προσοχή για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.
Κόκκινες κλειστές καμπύλες
Συγκεκριμένες περιοχές πολύ μεγάλης επικινδυνότητας μέσα στις ήδη υπάρχουσες λευκές καμπύλες, με αυξημένη πιθανότητα έντονων και επικίνδυνων φαινομένων σε τοπικό επίπεδο.
Χρωματική κλίμακα βροχοπτώσεων :
Ανοιχτό & σκούρο πράσινο : Ασθενούς έως και μέτριας έντασης τοπικές βροχές
Σκούρο μπλε : Κατά περιόδους ισχυρές και ίσως γενικευμένες βροχές, με πιθανότητα τοπικών πλημμυρικών φαινομένων
Σκούρο κόκκινο : Φαινόμενα υψηλής έως πολύ υψηλής επικινδυνότητας