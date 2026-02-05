Η Τράπεζα της Ελλάδος προσφέρει επίσημα την αγορά και πώληση χρυσών λιρών Αγγλίας σε φυσικά πρόσωπα, με πλήρη νομιμότητα και ασφάλεια.

Η υπηρεσία παρέχεται στο Κεντρικό Κατάστημα στην Αθήνα (Σταδίου 14) και στη Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή 4), με εξυπηρέτηση κατόπιν ραντεβού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά για ραντεβού: Αθήνα στο 210 3202788 και Θεσσαλονίκη στα 2310 591157, 2310 591158 (από Ιούνιο 2023).

Αγορά και πώληση χρυσών λιρών Αγγλίας πραγματοποιούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες να πραγματοποιούν συναλλαγές με πλήρη νομιμότητα και ασφάλεια. Η διαδικασία διέπεται από αυστηρούς κανόνες διαφάνειας και ελέγχου, εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία κάθε πράξης.

Καταστήματα για συναλλαγές

Οι αγοραπωλησίες χρυσών λιρών πραγματοποιούνται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού στα εξής υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος:

Αθήνα (Κεντρικό Κατάστημα) – Σταδίου 14 | Τηλ.: 210 3202788

– Σταδίου 14 | Τηλ.: 210 3202788 Θεσσαλονίκη – Τσιμισκή 4 | Τηλ.: 2310 591157, 2310 591158 (από Ιούνιο 2023)

– Τσιμισκή 4 | Τηλ.: 2310 591157, 2310 591158 (από Ιούνιο 2023) Ηράκλειο – 25ης Αυγούστου 25 | Τηλ.: 2810 242532 (από Φεβρουάριο 2024)

– 25ης Αυγούστου 25 | Τηλ.: 2810 242532 (από Φεβρουάριο 2024) Πάτρα – Αγίου Ανδρέου 49-51 | Τηλ.: 2610 639744, 2610 639742

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για κάθε συναλλαγή απαιτείται η προσκόμιση των εξής εγγράφων:

Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ

Πρωτότυπο δημόσιο έγγραφο ή πρόσφατος λογαριασμός (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ) με αναγραφή ΑΦΜ

Για συναλλαγές άνω των 15.000€ χρειάζονται επιπλέον δικαιολογητικά:

Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος

Βεβαίωση τρέχουσας διεύθυνσης κατοικίας

Δήλωση επαγγέλματος και επαγγελματικής διεύθυνσης

Άδεια παραμονής για υπηκόους εκτός ΕΕ

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Όλα τα έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τιμές και προμήθειες

Για συναλλαγές έως 10.000€ , εφαρμόζονται οι τιμές του δελτίου τιμών της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως δημοσιεύονται στον επίσημο ιστότοπό της.

, εφαρμόζονται οι τιμές του δελτίου τιμών της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως δημοσιεύονται στον επίσημο ιστότοπό της. Για συναλλαγές άνω των 10.000€ , η τιμή καθορίζεται βάσει της τρέχουσας αξίας του χρυσού τη στιγμή της πράξης.

, η τιμή καθορίζεται βάσει της τρέχουσας αξίας του χρυσού τη στιγμή της πράξης. Στις πωλήσεις ελαττωματικών λιρών επιβάλλεται προμήθεια 5‰, με ελάχιστο ποσό τα 3€.

επιβάλλεται προμήθεια 5‰, με ελάχιστο ποσό τα 3€. Πληρωμές άνω των 500€ πραγματοποιούνται στο ταμείο ή μέσω τραπεζικής επιταγής, μεταφοράς ή κάρτας POS.

Η Τράπεζα της Ελλάδος διασφαλίζει ασφαλείς και διαφανείς διαδικασίες, παρέχοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να επενδύσουν ή να ρευστοποιήσουν χρυσές λίρες με αξιοπιστία και θεσμική εγγύηση.