Ο κοινός τραπεζικός λογαριασμός (joint account) επιτρέπει σε δύο ή περισσότερους καταθέτες να διαχειρίζονται από κοινού τα χρήματά τους. Ένα συχνό ερώτημα αφορά το τι συμβαίνει με την κατάθεση όταν ένας από τους δικαιούχους πεθάνει.

Τι ορίζει η νομοθεσία

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 5638/1932, είναι δυνατή η πρόβλεψη ότι, σε περίπτωση θανάτου ενός δικαιούχου, η κατάθεση μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στους επιζώντες. Στην περίπτωση αυτή:

  • Οι κληρονόμοι του θανόντος δεν μπορούν να διεκδικήσουν το ποσό της κατάθεσης από την τράπεζα.

  • Ο επιζών δικαιούχος μπορεί να εισπράξει ολόκληρη την κατάθεση χωρίς τη συγκατάθεση των άλλων δικαιούχων ή κληρονόμων.

Αν δεν έχει προβλεφθεί ο όρος αυτός, οι κληρονόμοι μπορούν να ζητήσουν το αναλογούν μέρος της κατάθεσης από τον επιζώντα συνδικαιούχο, αλλά όχι από την τράπεζα.

Νομολογία

Η Απόφαση Αρείου Πάγου 381/2018 διευκρινίζει ότι:

  • Οι κληρονόμοι δεν μπορούν να στραφούν κατά της τράπεζας για να εισπράξουν το ποσό.

  • Η μεταβίβαση γίνεται αυτοδικαίως, χωρίς ενέργειες από τους υπόλοιπους δικαιούχους ή κληρονόμους.

Κατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2915/2001 και το άρθρο 4 του Ν. 5638/1932:

  • Το τραπεζικό απόρρητο αίρεται μόνο για το ποσό που απαιτείται για την ικανοποίηση δανειστή.

  • Σε περίπτωση κατασχέσεως κοινού λογαριασμού από δανειστή ενός από τους δικαιούχους, μπορεί να κατασχεθεί μόνο το τμήμα που αναλογεί στον οφειλέτη.

  • Το υπόλοιπο ποσό των άλλων δικαιούχων παραμένει προστατευμένο και δεν μπορεί να κατασχεθεί.

  • Δημιουργείται, ουσιαστικά, ειδική μορφή ακατασχέτου για τα υπόλοιπα κεφάλαια των συνδικαιούχων.

Με λίγα λόγια, η νομοθεσία προστατεύει τους επιζώντες δικαιούχους και διευκολύνει τη διαχείριση των κοινών λογαριασμών μετά τον θάνατο ενός καταθέτη.

