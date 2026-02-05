Ο κοινός τραπεζικός λογαριασμός (joint account) επιτρέπει σε δύο ή περισσότερους καταθέτες να διαχειρίζονται από κοινού τα χρήματά τους. Ένα συχνό ερώτημα αφορά το τι συμβαίνει με την κατάθεση όταν ένας από τους δικαιούχους πεθάνει.

Τι ορίζει η νομοθεσία

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 5638/1932, είναι δυνατή η πρόβλεψη ότι, σε περίπτωση θανάτου ενός δικαιούχου, η κατάθεση μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στους επιζώντες. Στην περίπτωση αυτή:

Οι κληρονόμοι του θανόντος δεν μπορούν να διεκδικήσουν το ποσό της κατάθεσης από την τράπεζα.

Ο επιζών δικαιούχος μπορεί να εισπράξει ολόκληρη την κατάθεση χωρίς τη συγκατάθεση των άλλων δικαιούχων ή κληρονόμων.

Αν δεν έχει προβλεφθεί ο όρος αυτός, οι κληρονόμοι μπορούν να ζητήσουν το αναλογούν μέρος της κατάθεσης από τον επιζώντα συνδικαιούχο, αλλά όχι από την τράπεζα.

Νομολογία

Η Απόφαση Αρείου Πάγου 381/2018 διευκρινίζει ότι:

Οι κληρονόμοι δεν μπορούν να στραφούν κατά της τράπεζας για να εισπράξουν το ποσό.

Η μεταβίβαση γίνεται αυτοδικαίως, χωρίς ενέργειες από τους υπόλοιπους δικαιούχους ή κληρονόμους.

Κατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2915/2001 και το άρθρο 4 του Ν. 5638/1932:

Το τραπεζικό απόρρητο αίρεται μόνο για το ποσό που απαιτείται για την ικανοποίηση δανειστή.

Σε περίπτωση κατασχέσεως κοινού λογαριασμού από δανειστή ενός από τους δικαιούχους, μπορεί να κατασχεθεί μόνο το τμήμα που αναλογεί στον οφειλέτη .

Το υπόλοιπο ποσό των άλλων δικαιούχων παραμένει προστατευμένο και δεν μπορεί να κατασχεθεί.

Δημιουργείται, ουσιαστικά, ειδική μορφή ακατασχέτου για τα υπόλοιπα κεφάλαια των συνδικαιούχων.

Με λίγα λόγια, η νομοθεσία προστατεύει τους επιζώντες δικαιούχους και διευκολύνει τη διαχείριση των κοινών λογαριασμών μετά τον θάνατο ενός καταθέτη.