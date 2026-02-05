Το δρόμο για ευκολότερες και γρηγορότερες μεταβιβάσεις ακινήτων ανοίγουν οι νέες παρεμβάσεις που φέρνει το νομοσχέδιο κατά της γραφειοκρατίας τις βασικές διατάξεις του οποίου παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Στον πυρήνα των αλλαγών βρίσκεται η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ συμβολαιογράφων, ΑΑΔΕ, Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Κτηματολογίου, ώστε να περιοριστούν τα πολλαπλά στάδια, οι επαναλαμβανόμενοι έλεγχοι και οι χρονοβόρες διαδικασίες. Παράλληλα, καταργούνται περιττές υποχρεώσεις, όπως το τοπογραφικό διάγραμμα σε συγκεκριμένες εντός σχεδίου περιοχές, δίνεται η δυνατότητα πώλησης κληρονομιαίου ακινήτου για την εξόφληση του φόρου κληρονομιάς ενώ θεσπίζεται μηχανισμός οριστικής απελευθέρωσης κατασχεμένων ακινήτων.

Οι αλλαγές

Οι τέσσερις αλλαγές που διευκολύνουν τις μεταβιβάσεις ακινήτων και ξεμπλοκάρουν αγοραπωλησίες δεσμευμένων ακινήτων είναι οι εξής:

1. Πληρωμή του φόρου κληρονομιάς κατά τη μεταβίβαση του κληρονοµιαίου ακινήτου. Σήμερα για να μεταβιβάσει κάποιος ένα ακίνητο απαιτείται να έχει ήδη πληρώσει τον φόρο κληρονομιάς . Άρα, όσοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν το φόρο κληρονομιάς δεν έχουν μπορούν να πουλήσουν το ακίνητό τους. Με τη νέα ρύθμιση που δρομολογείται ο φόρος θα μπορεί να καλύπτεται από το τίμημα της μεταβίβασης. Δηλαδή το συμβόλαιο θα μπορεί να συντάσσεται, χωρίς το πιστοποιητικό της πληρωμής του φόρου. Ο συμβολαιογράφος θα παρακρατεί το ποσό του φόρου κληρονομιάς από το τίμημα της μεταβίβασης και θα το αποδίδει στην ΑΑΔΕ, υποβάλλοντας τη δήλωση μαζί µε την υπογραφή του συμβολαίου.

2. Μεταβίβαση κατασχεμένου ακινήτου. Η ΑΑΔΕ θα έχει τη δυνατότητα να ξεκλειδώνει και να απελευθερώνει οριστικά τη μεταβίβαση κατασχεµένου ακινήτου. Το υφιστάμενο καθεστώς προβλέπει ότι η μεταβίβαση ακινήτου το οποίο έχει κατασχεθεί για οφειλές του ιδιοκτήτη μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανατραπεί από την ΑΑΔΕ. Με τη νέα παρέμβαση η ΑΑΔΕ θα μπορεί να απελευθερώνει οριστικά τη μεταβίβαση κατασχεμένου ακινήτου, όταν ένα ποσοστό του τιμήματος το οποίο θα ορίσει η ΑΑΔΕ µε βάση το ποσό της οφειλής και το ποσό που εισπράττεται από τη μεταβίβαση παρακρατείται από τον συµβολαιογράφο και αποδίδεται στην ΑΑΔΕ.

3. Λειτουργία συμβολαιογράφων ως υπηρεσία one stop shop. Σήμερα ο συμβολαιογράφος προετοιμάζει το συμβόλαιο, συλλέγει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, κάνει την αίτηση για εγγραφή στο Κτηματολόγιο. Με νέα ρύθμιση αναβαθμίζεται ο ρόλος του, µε αντίστοιχη αύξηση της αμοιβής καθώς προβλέπεται:

Διαλειτουργικότητα µε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και ΑΑΔΕ για τις περιπτώσεις απαλλαγής φόρου.

Δημιουργία ειδικού ακατάσχετου λογαριασμού, στον οποίο θα καταβάλλονται το τίμημα και όλα τα έξοδα.

Επομένως, ο συμβολαιογράφος θα συλλέγει τα δικαιολογητικά µε διαλειτουργικότητα, θα υποβάλλει ταυτόχρονα µε το συμβόλαιο τις δηλώσεις για τον φόρο µμεταβίβασης, θα παρακρατεί και αποδίδει από το τίμημα τις οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ και θα καταβάλλει τα δικαιώματα του Κτηματολογίου.

4. Τέλος το περιττό τοπογραφικό διάγραμμα. Καταργείται η υποχρεωτική σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για συμβόλαια µμεταβίβασης ακινήτων σε περιοχές εντός σχεδίου µε επικυρωμένες πράξεις εφαρμογής. Σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς ανεξάρτητα από το αν το ακίνητο βρίσκεται στο Κτηματολόγιο, πρέπει να επισυνάπτεται τοπογραφικό και βεβαίωση μηχανικού πως το τοπογραφικό είναι συμβατό και το ακίνητο μπορεί να εγγραφεί στο κτηματολόγιο. Πλέον, εφόσον το ακίνητο είναι σε περιοχή µε κυρωμένη και μετεγγραμμένη πράξη εφαρμογής και λειτουργεί Κτηματολόγιο, είναι περιττό να συνταχθεί τοπογραφικό διάγραμμα από ιδιώτη μηχανικό. Και αυτό γιατί το κτηµατολογικό φύλλο έχει και τοπογραφικό διάγραμμα, ενώ οι όροι δόμησης και τα λοιπά κρίσιμα στοιχεία για κτίρια προκύπτουν από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου.