Τα αεροδρόμια της Νάξου και του Ηρακλείου αναβαθμίστηκαν με σύγχρονες υποδομές και τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, ενισχύοντας την ασφάλεια και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.

Στη Νάξο εγκαταστάθηκε νέο ηλιακό σύστημα φωτοσήμανσης στον διάδρομο προσγειώσεων/απογειώσεων, που λειτουργεί με ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά, εξασφαλίζοντας ασφαλείς νυχτερινές πτήσεις, ιδίως σε περιπτώσεις αεροδιακομιδών.

Στο Ηράκλειο ολοκληρώθηκαν εργασίες ασφαλτόστρωσης και διαγραμμίσεων, βελτιώνοντας την υποδομή του αεροδρομίου.

Νέα συστήματα φωτοσήμανσης στο αεροδρόμιο Νάξου

Στον Κρατικό Αερολιμένα Νάξου εγκαταστάθηκε στον διάδρομο προσγειώσεων/απογειώσεων αεροσκαφών νέο σύστημα φωτοσήμανσης με χρήση ενσωματωμένων φωτοβολταϊκών. Η τοποθέτηση διασφαλίζει την απρόσκοπτη και ασφαλή προσέγγιση πτητικών μέσων κατά τη διάρκεια νυχτερινών αεροδιακομιδών.

Τα νέα φωτιστικά σώματα, κατά μήκος της πίστας, λειτουργούν με ηλιακά πάνελ και όχι με ηλεκτρικό ρεύμα, γεγονός που τα καθιστά ενεργειακά αυτόνομα και φιλικά προς το περιβάλλον, μειώνοντας παράλληλα το λειτουργικό κόστος. Με την τοποθέτηση των φωτιστικών ενισχύεται η ασφάλεια και η επιχειρησιακή ετοιμότητα στο αεροδρόμιο Νάξου.

Νέες διαγραμμίσεις και ασφαλτόστρωση του διαδρόμου στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» έγιναν εργασίες διαγραμμίσεων στα πεδία ελιγμών αεροσκαφών καθώς και αναβάθμιση των κυκλωμάτων φωτοσήμανσης από συνεργεία τεχνικών των Διευθύνσεων Τεχνικής Συντήρησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν εντός χρονοδιαγράμματος οι εργασίες ασφαλτόστρωσης του κύριου διαδρόμου του αερολιμένα Ηρακλείου.

Οι ανωτέρω εργασίες εντάσσονται στο πρόγραμμα αναβάθμισης και συντήρησης των εγκαταστάσεων των περιφερειακών αερολιμένων που διαχειρίζεται η ΥΠΑ.