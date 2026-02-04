Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε το νομοσχέδιο που τερματίζει τη δημοσιονομική παράλυση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μετά από τρεις ημέρες αναστολής λειτουργίας.

Κατά την υπογραφή του, ο Τραμπ χαρακτήρισε το γεγονός ως «μεγάλη νίκη για τον αμερικανικό λαό» και τόνισε τη σημασία της επαναλειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων με 217 ψήφους υπέρ, συμπεριλαμβανομένων 21 Δημοκρατικών, και 214 κατά, μεταξύ των οποίων 21 Ρεπουμπλικάνοι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το νομοσχέδιο που έβαλε τέλος στη δημοσιονομική παράλυση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ύστερα από τρεις ημέρες αναστολής λειτουργίας.

Κατά την υπογραφή του νομοσχεδίου στον Λευκό Οίκο, ο αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την εξέλιξη «μεγάλη νίκη για τον αμερικανικό λαό», τονίζοντας τη σημασία της επαναλειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων με 217 ψήφους υπέρ —μεταξύ αυτών και 21 Δημοκρατικοί βουλευτές— έναντι 214 κατά, εκ των οποίων 21 Ρεπουμπλικάνοι.

Με την ψήφισή του τερματίστηκε το shutdown που είχε ξεκινήσει το Σάββατο, έπειτα από έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών σχετικά με τη χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), λόγω των επιχειρήσεών της στη Μινεάπολη.

Επικοινωνία Στάρμερ – Τραμπ για την Ουκρανία

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, στη συζήτηση περιλήφθηκαν και τα πρόσφατα ρωσικά πλήγματα σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και θέρμανσης, αφήνοντας χιλιάδες νοικοκυριά σε πόλεις της Ουκρανίας – μεταξύ αυτών και το Κίεβο – χωρίς ηλεκτροδότηση.

Οι ζημιές σημειώνονται ενώ ουκρανοί διαπραγματευτές ετοιμάζονται να μεταβούν στο Αμπού Ντάμπι για τον δεύτερο γύρο συνομιλιών με ρώσους και αμερικανούς αξιωματούχους, που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες.

Κατά τη συνομιλία τους, οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν επίσης τη στρατηγική σημασία της αμερικανοβρετανικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, όπως ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση του Λονδίνου.