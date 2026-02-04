Ο Τζέριαν Γκραντ σημείωσε το νικητήριο καλάθι στο φινάλε, αποσπώντας τον τίτλο του MVP, κερδίζοντας τον Κώστα Σλούκα που είχε εξαιρετική απόδοση.

Ο Κώστας Σλούκας αποθέωσε τον Γκραντ, αναγνωρίζοντας ότι χωρίς αυτόν η δική του εμφάνιση θα ήταν αναξιοποίητη, παρά το καθοριστικό καλάθι και φάουλ του Μάριους Χεζόνια που είχε δώσει προβάδισμα στη Ρεάλ 8,7 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.

Το παιχνίδι χαρακτηρίστηκε από συνεχείς αλλαγές στο μομέντουμ, με καθοριστικά καλάθια από Λέν, Σλούκα, Χουάντσο και Χεζόνια, δημιουργώντας σασπένς μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο στο ΟΑΚΑ.

Η ατμόσφαιρα και η ένταση του αγώνα θύμιζαν τελικό Ευρωλίγκας, προκαλώντας εντύπωση τόσο στους παρευρισκομένους όσο και σε φανταστικούς θεατές από το εξωτερικό.

Μπορεί ο Τζέριαν Γκραντ να «έκλεψε» τον τίτλο του mvp από τον εκπληκτικό (για ένα ακόμα παιχνίδι) Κώστα Σλούκα σκοράροντας το νικητήριο καλάθι στο φινάλε, αλλά ο αρχηγός του Παναθηναϊκού τον αποθέωσε διότι σε διαφορετική περίπτωση η εξαιρετική του εμφάνιση θα είχε πάει στα…σκουπίδια από έναν πρώην «πράσινο» τον Μάριους Χεζόνια που με καλάθι και φάουλ είχε δώσει το προβάδισμα στη Ρεάλ με 81-80 μόλις 8.7 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε.

Ήταν μάλιστα η τρίτη φορά που το μομέντουμ του αγώνα είχε αλλάξει χέρια, αρχικά με το καλάθι και φάουλ του Λέν (75-78), μετά με το γρήγορο καλάθι του Σλούκα, το κλέψιμο και το τρίποντο του Χουάντσο (80-78) και μετά με τον Κροάτη, αλλά το σασπένς καλά κρατούσε και την τελευταία υπογραφή την έβαλε ο Γκράντ.

Αν είχε έρθει κάποιος από την Αμερική ή την Αυστραλία χωρίς να ξέρει το διακύβευμα το αγώνα και βρισκόταν στο ΟΑΚΑ, με το άκουσμα της κόρνας της λήξης θα πίστευε ότι είδε εικόνες από το μέλλον, τον τελικός της Ευρωλίγκας που θα φιλοξενηθεί στο ίδιο γήπεδο, σε λίγους μήνες.

Ο τρόπος με τον οποίο πανηγύρισαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού αρχικά οι ίδιοι και αμέσως με τον κόσμο τους, έδινε εικόνα κατάκτησης τροπαίου, και αυτό έχει εξήγηση.

Ήταν ένα ξέσπασμα, πρώτα απ’ όλα των ίδιων των παικτών και του κόουτς Αταμάν (που είχε και δεύτερο…μέρος στην αίθουσα συνεντεύξεων Τύπου) που εδώ και ένα μήνα γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα ότι η ομάδα χάνει…λάδια και δεν παίζει καλά. Δεν παίζει με βάση τις δυνατότητες και την αξία των παικτών και του προπονητή όσο και αν οι σημαντικές απουσίες (τον τελευταίο καιρό και του Νάν, εδώ και μήνες του Λεσόρ, και αρκετές ακόμα που εναλλάσσονται από βδομάδα σε βδομάδα) αλλοιώνουν σε σημαντικότατο βαθμό την αγωνιστική χημεία της ομάδας. Η οποία στην επίθεση έχει «χτιστεί» με βάση τον Νάν, και χθες χρειάστηκε να βγάλουν λαγούς (όχι έναν) από το καπέλο τους τόσο ο Σλούκας όσο και ο Γκράντ που μάλιστα έπαιξαν αν και άρρωστοι !

«Έβαλαν μεγάλα σουτ, υπό πίεση και δύσκολες συνθήκες, αλλά για αυτό είναι οι μεγάλοι παίκτες» τόνισε με έμφαση ο κόουτς της Ρεάλ, Σέρτζιο Σκαριόλο, την ώρα που – λίγο αργότερα – ο κόουτς Αταμάν αποφάσισε να σταματήσει τις επιθέσεις στους παίκτες του, βλέποντας πως δεν…πιάνουν.

«Αισθάνθηκα λίγο άσχημα το τελευταίο διήμερο μετά το post του Δημήτρη Γιαννακόπουλου τον οποίο όμως καταλαβαίνω απόλυτα γιατί έτσι είμαι και εγώ ! Θα σταματήσω λοιπόν να τα…χώνω στους παίκτες μου γιατί μάλλον επηρεάζονται» είπε ο Τούρκος τεχνικός και τα έχωσε στους δημοσιογράφους: «Ξέρω ποιοι κάνουν τη δουλειά και για ποιο λόγο. Συνεχίστε να γράφετε εναντίον μου, εμένα μου κάνει καλό. Μπορεί να είστε κάποιοι και σε αυτή την αίθουσα, συνεχίστε» συνεχίζοντας το ξέσπασμα που είχε αρχίσει έξω από τα αποδυτήρια.

«Αϊντε, συνεχίστε να γράφετε, ξέρω καλά τι κάνετε και ποιοι».

Νωρίτερα στο παρκέ, όπου είχε αποθεωθεί πριν (σε πολύ έντονο βαθμό) και μετά τον αγώνα από τους σχεδόν 20.000 φίλους του Παναθηναϊκού με το που τελείωσε το παιχνίδι έδειξε το λάβαρο στην οροφή από την Ευρωλίγκα στο Βερολίνο και φώναζε: «Είναι δικό μου».

Ο Παναθηναϊκός του δευτέρου ημιχρόνου (πλην Σλούκα που ήταν σε full mood σε όλο το παιχνίδι) μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος και να προσθέσει ένα ακόμα λάβαρο, στην πλούσια συλλογή του. Άλλωστε τέτοια παιχνίδια όπως το χθεσινό είναι από αυτά που σου γυρνούν το διακόπτη.