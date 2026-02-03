Μεγάλη νίκη με 82-81 για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος υποδέχτηκε για την 26η αγωνιστική της Euroleague την καυτή Ρεάλ Μαδρίτης και με μεγάλα σουτ των Σλούκα και Χουάντσο και φυσικά το νικητήριο καλάθι του Γκραντ, έκανε την 16η φετινή του νίκη και ανέβηκε στην 8η θέση της βαθμολογίας.

Ο Γκραντ τελείωσε το ματς με 19 πόντους και 7 ασίστ, ενώ ο Σλούκας αναδείχθηκε ο MVP της αναμέτρησης με 22 πόντους, 5/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα και 3/4 βολές. Από την Ρεάλ, ο Λεν σταμάτησε στους 18 πόντους με 5 ριμπάουντ, ο Χεζόνια έμεινε στους 13 και ο Καμπάτσο πρόσθεσε 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Η Ρεάλ μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και έφτασε γρήγορα να προηγείται με 24-11 στην πρώτη περίοδο, με τον Μάριο Χεζόνια και τον Αλμπέρτο Αμπάλντε να πετυχαίνουν από 8 πόντους σε αυτό το διάστημα. Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο δεκάλεπτο, βρήκε ρυθμό, με τον Κώστα Σλούκα να σημειώνει 9 πόντους όμως οι Πράσινοι πήγαν στα αποδυτήρια όντες πίσω στο σκορ με 36-44.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Αταμάν έκανε όργια και με ένα γρήγορο 10-0 πέρασαν μπροστά, με τον Τσέντι Οσμάν να ευστοχεί σε δύο σερί τρίποντα και τον Σκαριόλο να καλεί γρήγορο τάιμ άουτ. Οι Μερένχες απάντησαν με τον Άλεξ Λεν, ο οποίος έκανε ότι ήθελε στην ρακέτα του Παναθηναϊκού και με 9 πόντους έβαλε ξανά μπροστά την Ρεάλ και την έστειλε στο τέταρτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 61-60

Στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός πέτυχε δύο γρήγορα τρίποντα με Τζέριαν Γκραντ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, με τον πρώτο να πετυχαίνει και δύο καλάθια ακόμη και να φτάνει τους 17 πόντους, κάνοντας το 72-67 με 5:24 για την λήξη. Ο Ουκρανός όμως ήταν ασταμάτητος και κατάφερε να κάνει το 75-78 με 30 δευτερόλεπτα να απομένουν.

Με ένα λέι απ του Σλούκα και μετά την πίεση των Πράσινων στην επαναφορά, ο Χουάντσο βρέθηκε ελεύθερος από την κορυφή και έκανε το 80-78 με 12 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Την τελευταία επίθεση της Βασίλισσας την πήρε πάνω του ο Μάριο Χεζόνια και με τον Τζέριαν Γκραντ πάνω του, κατάφερε να πετύχει καλάθι και φάουλ για το 81-80. Με 8.7 δεύτερα, ο Εργκίν Αταμάν κάλεσε τάιμ άουτ και επέλεξε τον Γκραντ να πάρει το τελευταίο σουτ και ο Αμερικανός με σουτ μέσης απόστασης μπροστά στον Φελίζ, έκανε το 82-81 και έδωσε την νίκη στην ομάδα του.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-26, 36-44, 60-61, 82-81

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 9 (4/5 δίποντα), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 12 (2/5 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2/2 βολές), Χολμς 3, Σλούκας 22 (5/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ 19 (7/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ,1 κλέψιμο), Τολιόπουλος, Φαρίντ 6 (3/4 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 9 (3/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Μήτογλου 2

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σκαριόλο): Λάιλς 2 (1/5 σουτ, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη), Αμπάλδε 8 (1/2 δίποντα, 2/5 τρίποντα), Καμπάσο 11 (3/4 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Οκέκε 8 (2), Πρόσιντα 3 (3/3 βολές), Χεζόνια 13 (2/2 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γκαρούμπα 4 (4 ριμπάουντ), Ταβάρες 2 (1/1 δίποντο, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ, 3 λάθη σε 14:52), Φελίς 5 (4 ριμπάουντ), Λεν 18 (5/6 δίποντα, 8/10 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ)