Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού:

Ράφα Μπενίτεθ εμφανίστηκε απόλυτα προσηλωμένος στη σημασία του πρώτου ημιτελικού Κυπέλλου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ , τονίζοντας πως η ομάδα του θέλει να επαναλάβει την εικόνα του νικηφόρου αγώνα απέναντι στον «Δικέφαλο» στη Λεωφόρο.

“Προφανώς θέλουμε να επαναλάβουμε τον πρώτο εφετινό μεταξύ μας αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Ήταν καλός για εμάς. Δουλέψαμε πάνω σε αυτό. Όταν παίζεις τόσα πολλά παιχνίδια, δεν έχεις πολύ χρόνο για να προετοιμαστείς, όμως αναλύσαμε τι κάναμε καλά και τι λάθος και θα προσπαθήσουμε να επαναλάβουμε τα θετικά, αποφεύγοντας τα αρνητικά. Συνήθως στις διοργανώσεις του Κυπέλλου ο συναισθηματικός τομέας μετρά. Μετρά πολύ… Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οφείλουμε να διαχειριστούμε το παιχνίδι και από τακτική άποψη. Νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε όλες τις λεπτομέρειες. Για εμάς ο πρώτος αγώνας είναι ένα ματς, στο οποίο θα προσπαθήσουμε να τα πάμε καλά. Παίζουμε στην έδρα μας και ευτυχώς οι φίλαθλοί μας θα είναι δίπλα στην ομάδα, κάτι που είναι πολύ καλό για εμάς προκειμένου να μας βοηθήσουν να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς”.