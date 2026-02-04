Συναγερμός σήμανε στις αρχές το πρωί της Τετάρτης 4/2, πριν από λίγο ένας άντρας εντοπίστηκε πεσμένος και χωρίς τις αισθήσεις του στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr στο σημείο έχει σπεύσει η Αστυνομία που έχει αποκλείσει περιμετρικά το σημείο και αναμένεται ο ιατροδικαστής προκειμένου να διαπιστώσει τι έχει συμβεί.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών κάνουν λόγο για αυτοκτονία. Η σορός του άντρα βρέθηκε κάτω από γέφυρα στο 67 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου.

Το αμάξι του σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκε σε αρκετά κοντινή απόσταση.