Μία 59χρονη γυναίκα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης αντιλήφθηκε έγκαιρα τηλεφωνική απάτη που επιχείρησε να της «στήσει» επιτήδειος, προσποιούμενος τον λογιστή της. Η γυναίκα συνέβαλε καθοριστικά στη σύλληψη ενός 17χρονου, ο οποίος εμφανίστηκε έξω από το σπίτι της ως «εισπράκτορας» για να παραλάβει κοσμήματα και χρυσαφικά, δήθεν για τη διαγραφή ανύπαρκτου χρέους.

Δείχνοντας ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία. Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση, κατά την οποία ο νεαρός συνελήφθη επ’ αυτοφώρω τη στιγμή που προσέγγιζε το σπίτι της.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, είχε προηγηθεί τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα που παρουσιάστηκε ως λογιστής και της ζήτησε να συγκεντρώσει όλα τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ένα κουτί, το οποίο θα παραλάμβανε «συνεργάτης» του. Η γυναίκα υποψιάστηκε την απάτη και ενημέρωσε τις αρχές πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του ατόμου που τηλεφώνησε στη 59χρονη, ενώ εξετάζεται η πιθανότητα συμμετοχής του σε παρόμοιες υποθέσεις.