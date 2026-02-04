Στη σύλληψη επτά ανηλίκων προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης, για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος δύο ανδρών (51 και 39 χρόνων) σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου.

Στη σύλληψη επτά ανηλίκων προχώρησαν χθες το βράδυ αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, μετά από περιστατικό βίαιης επίθεσης σε βάρος δύο ανδρών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ανήλικοι επιτέθηκαν σε έναν 51χρονο και έναν 39χρονο, χτυπώντας τους με τα χέρια, τα πόδια, καθώς και με ξύλα και πέτρες, προκαλώντας τους σωματικές βλάβες.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν άμεσα στο σημείο εντόπισαν και συνέλαβαν τους επτά ανηλίκους, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών. Παράλληλα, συνελήφθησαν τέσσερις κηδεμόνες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και τρεις ακόμη κηδεμόνες.

Η προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, η οποία εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.