Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.

ΚΡΙΌΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου).

Αν και η διαίσθησή σας λειτουργεί κανονικά αυτές τις ημέρες, εκείνο που θα σας πάει μπροστά τώρα είναι ο συνδυασμός της με πραγματικά δεδομένα. Θα μπείτε αρκετές φορές σε πειρασμό να απαντήσετε σε αντεγκλήσεις αλλά πριν κάνετε κάποια βιαστική κίνηση, σκεφτείτε αν αυτή σας η στάση θα σας φέρει τα προσδοκώμενα.

ΤΑΎΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου).

Δεν πρόκειται να σας επηρεάσουν σημαντικά οι κινήσεις της Σελήνης. Η αλήθεια είναι ότι θα είστε αρκετά αποστασιοποιημένοι απ’ ό,τι συμβαίνει τώρα κι έτσι δεν πρόκειται να συγκινηθείτε από τα δράματα που ενδεχομένως να εξελίσσονται δίπλα σας.

ΔΊΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου).

Είστε αρκετά κοινωνικοί άνθρωποι οπότε η Σελήνη θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη διάθεσή σας τώρα. Ακόμα, έχετε την τάση να προτρέχετε και οι εξελίξεις που νιώθετε ότι σας πιέζουν δεν πρόκειται να σας κάνουν να κόψετε ταχύτητα στις αντιδράσεις σας. Αν βρεθείτε σε κάποια παρέα, μη στερηθείτε των επικοινωνιακών σας χαρακτηριστικών.

ΚΑΡΚΊΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου).

Καλό είναι ν’ ακολουθήσετε την καρδιά σας σήμερα. Ενώ κάποιοι σας σχολιάζουν για τις πεποιθήσεις σας, δεν βλέπουν πως πραγματικά είστε ευαίσθητοι απέναντι σε συγκεκριμένα ερεθίσματα. Κάντε αυτό που νομίζετε και αργά ή γρήγορα η αλήθεια θα διαρρεύσει.

ΛΈΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου).

Κοιτάξτε πώς οι γύρω σας αντιδρούν σε συγκεκριμένα πράγματα και προσπαθήστε να καταλάβετε πώς νιώθουν. Αν κάποιες κουβέντες βγαίνουν απ’ το στόμα σας αβίαστα, μη βιάζεστε να καταδικάσετε τον εαυτό σας αφού είστε πραγματικά αυθεντικοί άνθρωποι και δεν μπορείτε να το κρύψετε.

ΠΑΡΘΈΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου).

Χρησιμοποιήστε τη διαίσθησή σας σήμερα γιατί θα σας χρειαστεί σε αρκετές περιπτώσεις. Μπορείτε και βλέπετε τις λεπτομέρειες αλλά κάποιες φορές χρειάζεται ευελιξία για να μην μείνετε κολλημένοι σ’ αυτές. Δοκιμάστε να δείτε την κατάσταση από μια νέα οπτική που μέχρι τώρα σας φόβιζε.

ΖΥΓΌΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου).

Αν και θα πιστέψετε ότι η πρώτη σας εντύπωση είναι σωστή, αν κοιτάξετε πιο προσεκτικά την κατάσταση θα δείτε ότι σας λείπουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Σκεφτείτε τι σας περιμένει στο μέλλον και δοκιμάστε να δράσετε αναλόγως. Το ένστικτό σας στις δύσκολες στιγμές ίσως σας δώσει λύσεις.

ΣΚΟΡΠΙΌΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου).

Προσπαθήστε να καταλάβετε περισσότερο την οπτική των άλλων και να είστε προσεκτικοί το πώς τους απευθύνεστε απόψε. Εχετε την τάση να δράτε εν ψυχρώ με αποτέλεσμα να μη βλέπετε σωστά τις καταστάσεις. Δοκιμάστε κάποιες εναλλακτικές λύσεις που ίσως σας ανοίξουν νέες πόρτες μπροστά σας.

ΤΟΞΌΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου).

Θα έχετε την ευκαιρία σήμερα να δοκιμάσετε κάποια πράγματα που επιθυμείτε ακόμα κι αν δεν το προσπαθήσετε ιδιαίτερα. Αν και οι γύρω σας θα σας επαινέσουν για τις αρετές σας στις κρίσιμες αποφάσεις, επί της ουσίας εσείς δράτε χωρίς να σκεφτείτε πολύ και δεν μπορείτε να αντιδράσετε ψύχραιμα.

ΑΙΓΌΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Μπορείτε σήμερα να αναπνεύσετε αφού έστω και για λίγο οι δυσκολίες θα μοιάζουν να περνούν σε δεύτερο επίπεδο. Ανησυχείτε για πολλά πράγματα τώρα ενώ η σωστή τακτική θα ήταν να πιστέψετε λίγο περισσότερο στις δυνατότητές σας.

ΥΔΡΟΧΌΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου).

Θα καταφέρετε να υπερασπιστείτε για τα καλά τα επιχειρήματά σας και όσο περνάει η ώρα θα νιώθετε πως βαδίζετε προς τη σωστή κατεύθυνση. Παράλληλα, θα έχετε κάποια κατανόηση για τα όσα σας λένε οι γύρω σας και χάρη στο επικοινωνιακό σας χάρισμα, θα έρθετε την κρίσιμη στιγμή πιο κοντά σε ανθρώπους που έχουν σημαντική δύναμη.

ΙΧΘΎΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου).

Αποφύγετε να κάνετε πολλές σκέψεις σήμερα. Ο,τι σας έρχεται πρώτο πρώτο στο μυαλό, θα αποδειχτεί ότι είναι και το καλύτερο. Ισως όταν προσπαθείτε να αναλύετε όλες τις καταστάσεις θα χαθείτε στις λεπτομέρειες και θα πελαγοδρομείτε. Μη μένετε στο δέντρο που είναι μπροστά σας και χάνετε όλο το δάσος.

