Δεκάδες εργαζόμενοι του σιδηροδρομικού τομέα συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Μεταφορών στη Μαδρίτη, κλιμακώνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση και ζητώντας ευθέως την παραίτηση του υπουργού Μεταφορών Óscar Puente. Με σφυρίχτρες και πανό, τα σωματεία των Renfe και Adif έφεραν στο προσκήνιο τη συσσωρευμένη δυσαρέσκεια για όσα χαρακτηρίζουν διαχρονικές αστοχίες σε προσωπικό, συντήρηση και ασφάλεια, στον απόηχο σοβαρών ατυχημάτων σε Adamuz και Rodalies.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η πίεση στο σιδηροδρομικό δίκτυο αυξάνεται, χωρίς να έχει προηγηθεί αντίστοιχη ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνικά μέσα. «Στην Adif, παρά τις προκηρύξεις, η έλλειψη προσωπικού παραμένει τεράστια και ο μέσος όρος ηλικίας πλησιάζει τα 50 έτη· είναι εξαιρετικά δύσκολο να καλυφθούν οι βάρδιες σε κέντρα και σταθμούς ελέγχου», ανέφεραν εκπρόσωποι των συνδικάτων, περιγράφοντας ένα σύστημα που λειτουργεί στα όριά του.

Κοινός παρονομαστής των παρεμβάσεων ήταν το αίτημα για περισσότερη επένδυση στη συμβατική γραμμή και για σοβαρή μελέτη της πραγματικής χωρητικότητας της υψηλής ταχύτητας. Κατά τους συνδικαλιστές, τα προβλήματα δεν λύνονται με αποσπασματικές παρεμβάσεις αλλά απαιτούν ανασχεδιασμό της πολιτικής προσωπικού, του προγράμματος συντήρησης και των τεχνικών πρωτοκόλλων σε όλο το δίκτυο.

Εκπρόσωποι της CSIF τόνισαν ότι η ασφάλεια προϋποθέτει εντατικοποίηση της συντήρησης, ενώ εργαζόμενοι με δεκαετίες εμπειρίας υπογράμμισαν πως η υψηλή ταχύτητα παραμένει από τις ασφαλέστερες στην Ευρώπη, υπό τον όρο ότι θα συνεχιστούν απρόσκοπτα οι εργασίες συντήρησης. Από την πλευρά της CCOO, το αίτημα συνοψίστηκε σε «πραγματικό διάλογο, διαρθρωτικά μέτρα και σεβασμό στις βάρδιες», με σαφή αιχμή ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό αλλά για έλλειμμα επενδύσεων και προγραμματισμού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ετοιμότητα για έκτακτα φαινόμενα, με τα σωματεία να ζητούν προστασίες για ακραία καιρικά γεγονότα, περισσότερη και στοχευμένη εκπαίδευση, καθώς και ελάχιστο αριθμό καταρτισμένου προσωπικού επί των συρμών για τη διαχείριση κρίσεων. Η CGT επεσήμανε ότι ο κατακερματισμός του σιδηροδρόμου σε πολλαπλές εταιρείες επιβαρύνει τον συντονισμό και μεταφέρει ευθύνες στους εργαζόμενους αντί στους πολιτικούς σχεδιασμούς.

Πέρα από την άμεση ενίσχυση των προσλήψεων, οι εργαζόμενοι ζητούν επαναφορά μικτών επιτροπών, αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ διαχειριστή υποδομής και προσωπικού, καθώς και «περισσότερη απασχόληση, αλλά ποιοτική». Παράλληλα, διατηρούν την προκήρυξη απεργίας για τις 9, 10 και 11 Φεβρουαρίου, απαιτώντας εσωτερίκευση υπηρεσιών και συμβάσεων συντήρησης, αποκατάσταση εργασιακών δικαιωμάτων και ουσιαστική αναβάθμιση της ασφάλειας.