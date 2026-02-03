Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεκδικεί πλέον αποζημίωση ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων από το Χάρβαρντ, για ζημίες και τόκους, μετά από δημοσίευμα της New York Times που ανέφερε ότι η κυβέρνησή του είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει την αξίωση.

Η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορεί το Χάρβαρντ για αντισημιτισμό και προκατάληψη, καθώς και για προώθηση της «ιδεολογίας woke», κατηγορίες που συνδέονται με την αντιμετώπιση των εβραίων φοιτητών στις διαδηλώσεις υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει καταθέσει σειρά προσφυγών στη δικαιοσύνη κατά του Χάρβαρντ και άλλων αμερικανικών πανεπιστημίων, απαιτώντας υψηλές αποζημιώσεις για τη ζημιά που υποστηρίζει ότι υπέστη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε αποζημίωση ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων από το Χάρβαρντ, αντιδρώντας σε δημοσίευμα των New York Times που ανέφερε ότι η κυβέρνησή του σκόπευε να αποσύρει τη σχετική αξίωση. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί το πανεπιστήμιο για αντισημιτισμό και προκατάληψη, επιμένοντας ότι πρέπει να καταβάλει πρόστιμα και τόκους.

«Ζητάμε τώρα ένα δισεκατομμύριο δολάρια για ζημιές και δεν θέλουμε να έχουμε πλέον καμιά σχέση στο μέλλον με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social, κλιμακώνοντας τη σύγκρουση με το κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κατηγορήσει το Χάρβαρντ και άλλα πανεπιστήμια της Ivy League ότι προωθούν την «ιδεολογία woke» και δεν προστατεύουν επαρκώς τους εβραίους φοιτητές τους κατά τις διαδηλώσεις υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης. Για τον λόγο αυτό έχει καταθέσει σειρά προσφυγών στη δικαιοσύνη, ζητώντας αποζημιώσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των New York Times, ο ρεπουμπλικάνος ηγέτης είχε αποφασίσει να αποσύρει την αξίωσή του προς το πανεπιστήμιο, το οποίο θα κατέβαλε 200 εκατομμύρια δολάρια, λόγω της σθεναρής αντίστασης που προέβαλε το ίδρυμα.

Τον Σεπτέμβριο, ο κ. Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν κοντά σε συμφωνία, με το Χάρβαρντ να καταβάλλει 500 εκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία νέων επαγγελματικών σχολών. Ωστόσο, χθες βράδυ υποστήριξε ότι η πρόταση του πανεπιστημίου για «επαγγελματική κατάρτιση» απορρίφθηκε ως ανεπαρκής και αναποτελεσματική.

«Επρόκειτο απλούστατα για τρόπο ώστε το Χάρβαρντ να γλιτώσει την καταβολή μεγάλου ποσού, 500 και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων, που θα έπρεπε να είναι πολύ υψηλότερο, με δεδομένες τις σοβαρές και ειδεχθείς παρανομίες» του πρυτανείου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Κλιμάκωση της αντιπαράθεσης με τα πανεπιστήμια της Ivy League

Από την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση κατά του Χάρβαρντ και άλλων πανεπιστημίων της περίβλεπτης Ivy League. Έχει διακόψει τη χρηματοδότησή τους από το ομοσπονδιακό κράτος, κατηγορώντας τα ότι ανέχονται διαδηλώσεις κατά του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και ότι αποτελούν εστίες προοδευτισμού και αμφισβήτησης.

Το Πανεπιστήμιο Κολούμπια συμφώνησε το καλοκαίρι να καταβάλει 200 εκατομμύρια δολάρια και να τηρεί κανόνες που απαγορεύουν τη λήψη υπόψη της εθνικής καταγωγής στις εγγραφές και στις προσλήψεις. Αντίστοιχα, το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια υποχώρησε στις πιέσεις, ανακοινώνοντας ότι θα απαγορεύσει στις διεμφυλικές αθλήτριες να συμμετέχουν σε γυναικεία αθλήματα.