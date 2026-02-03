Η Apple εξετάζει την κυκλοφορία δύο τύπων αναδιπλούμενων iPhone, με το πρώτο να είναι σχεδιασμένο με μορφή βιβλίου και την επόμενη συσκευή να έχει σχεδιασμό τύπου clamshell.

Η Apple φέρεται να εξετάζει την ανάπτυξη ενός αναδιπλούμενου iPhone τύπου clamshell, το οποίο θα ακολουθήσει την πρώτη της αναδιπλούμενη συσκευή με σχεδιασμό τύπου βιβλίου (διπλώνει οριζόντια). Σύμφωνα με πληροφορίες του Mark Gurman από το Bloomberg, ο τεχνολογικός κολοσσός προετοιμάζει διαφορετικούς τύπους foldable smartphones, καθώς εισέρχεται δυναμικά στη συγκεκριμένη αγορά.

Όπως αναφέρει το newsletter Power On του Gurman, το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone θα έχει σχεδιασμό τύπου βιβλίου, παρόμοιο με τη σειρά Galaxy Z Fold της Samsung, και όχι τύπου clamshell (διπλώνει κάθετα). Η κυκλοφορία του αναμένεται να συμπέσει με τα μοντέλα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max τον Σεπτέμβριο του 2026.

Σύμφωνα με τον αναλυτή Ming-Chi Kuo, η συσκευή θα διαθέτει εσωτερική οθόνη 7,8 ιντσών χωρίς εμφανή πτυχή και εξωτερική οθόνη 5,5 ιντσών. Ο αναλυτής της JPMorgan, Samik Chatterjee, εκτιμά ότι η τιμή της θα διαμορφωθεί στα 1.999 δολάρια.

Νέος σχεδιασμός και τεχνικά χαρακτηριστικά

Νέες πληροφορίες από το κινεζικό προφίλ “Instant Digital” αποκαλύπτουν αλλαγές στη διάταξη των κουμπιών έντασης, τα οποία μεταφέρονται στην επάνω πλευρά της συσκευής. Το νέο iPhone φημολογείται ότι θα διαθέτει μαύρο πλαίσιο κάμερας με δύο οριζόντια τοποθετημένους φακούς και μικρότερο Dynamic Island με μία μόνο μπροστινή κάμερα. Επιπλέον, αναμένεται να εξοπλιστεί με τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε iPhone, φτάνοντας πιθανώς τα 6.000 mAh.

Δεύτερο project τύπου clamshell

Παράλληλα με το μοντέλο τύπου βιβλίου, η Apple φέρεται να δοκιμάζει ένα «τετράγωνο αναδιπλούμενο τηλέφωνο τύπου clamshell» στα εργαστήριά της, σύμφωνα με τον Gurman. Η συσκευή αυτή θα μπορούσε να ανταγωνιστεί το Galaxy Z Flip 7 της Samsung και το Razr της Motorola.

Ωστόσο, ο Gurman επισημαίνει ότι το clamshell iPhone είναι «μακριά από το να είναι εγγυημένο ότι θα φτάσει στην αγορά» και παραμένει μόνο υπό εξέταση, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας.

Στρατηγική και μελλοντικά σχέδια

Ο Gurman σημειώνει ότι «η Apple στοιχηματίζει πως το πρώτο της αναδιπλούμενο iPhone θα είναι αρκετά επιτυχημένο ώστε να δημιουργήσει πραγματική ζήτηση για την κατηγορία». Στόχος είναι να προσφέρει στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές σε σχήματα και μεγέθη, όπως συμβαίνει ήδη με τα συμβατικά iPhone.

Η εταιρεία σχεδιάζει μια διπλή στρατηγική κυκλοφορίας για το 2026, δίνοντας έμφαση στις premium συσκευές της λόγω περιορισμών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Τα iPhone 18 Pro και το αναδιπλούμενο iPhone αναμένονται το φθινόπωρο του 2026, ενώ τα βασικά μοντέλα iPhone 18 και iPhone 18e θα ακολουθήσουν στις αρχές του 2027.

Τέλος, πληροφορίες αναφέρουν ότι η Apple έχει αναβάλει την ανάπτυξη μιας μεγαλύτερης αναδιπλούμενης συσκευής τύπου iPad, μεταθέτοντας το έργο για το 2029, λόγω τεχνικών προκλήσεων.

O Tim Cook, διευθύνων σύμβουλος της Apple, υποσχέθηκε ότι η εταιρεία θα παρουσιάσει «καινοτομίες που δεν έχετε ξαναδεί ποτέ» μέσα στο 2026, κατά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων της Πέμπτη. Η δήλωση αυτή σηματοδοτεί μια από τις πιο φιλόδοξες περιόδους για τον τεχνολογικό κολοσσό, που φαίνεται να προετοιμάζει το πιο εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων στην ιστορία του.

«Όπως είπα στην αρχή των παρατηρήσεών μου, αυτό ήταν, από τόσες απόψεις, ένα αξιοσημείωτο τρίμηνο για την Apple, και είμαστε ενθουσιασμένοι για όλες τις ευκαιρίες που θα έχουμε τη χρονιά που έρχεται να παρουσιάσουμε καινοτομίες που δεν έχετε ξαναδεί ποτέ και να εμπλουτίσουμε τη ζωή των χρηστών σε κάθε βήμα», δήλωσε ο Cook. «Έχω πλήρη εμπιστοσύνη ότι η καλύτερη δουλειά μας είναι ακόμα μπροστά μας».

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από οικονομικά αποτελέσματα-ρεκόρ, με την Apple να καταγράφει έσοδα 143,8 δισ. δολαρίων για το πρώτο οικονομικό τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 16% σε σχέση με πέρυσι. Τα έσοδα από το iPhone αυξήθηκαν κατά 23%, φτάνοντας τα 85,3 δισ. δολάρια, ενώ οι υπηρεσίες απέφεραν 30 δισ. δολάρια.

Tim Cook: Θα τρίβετε τα μάτια σας με τις καινοτομίες της Apple το 2026

Αν και ο Cook απέφυγε να αποκαλύψει συγκεκριμένα προϊόντα, οι φήμες κάνουν λόγο για περισσότερα από 20 νέα λανσαρίσματα μέσα στο 2026. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone, που αναμένεται να παρουσιαστεί μαζί με τη σειρά iPhone 18 το φθινόπωρο. Ο αναλυτής Ming-Chi Kuo ανέφερε ότι το προϊόν βρίσκεται υπό ανάπτυξη αλλά αντιμετωπίζει προκλήσεις παραγωγής που ενδέχεται να περιορίσουν τη διαθεσιμότητά του. Σύμφωνα με το Bloomberg, η εταιρεία εργάζεται επίσης πάνω σε έξυπνα γυαλιά που θα ανταγωνιστούν τα Ray-Ban, με στόχο κυκλοφορίας στα τέλη του 2026. Η πρώτη έκδοση, ωστόσο, δεν θα διαθέτει οθόνες επαυξημένης πραγματικότητας. Παράλληλα, ένα νέο MacBook Pro με οθόνη OLED και chip M6 αναμένεται στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027, σηματοδοτώντας την πρώτη μεγάλη ανανέωση από το 2021. Επίσης, μια εκδοχή του Siri με τεχνητή νοημοσύνη, βασισμένη στην τεχνολογία Gemini, αναμένεται να κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2026 με το iOS 26.4. Ο Cook έχει επανειλημμένα εκφράσει αισιοδοξία για το μέλλον της Apple, ωστόσο η φράση «καινοτομίες που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ» θεωρείται ιδιαίτερα τολμηρή, όπως σχολίασε το MacRumors, συγκριτικά με τις συνήθεις δηλώσεις του περί ισχυρού χαρτοφυλακίου προϊόντων. Η Apple έχει ήδη ξεκινήσει τη χρονιά με την κυκλοφορία ενός ανανεωμένου AirTag που διαθέτει μεγαλύτερη εμβέλεια Bluetooth και πιο ισχυρό ηχείο, το οποίο παρουσιάστηκε στις 25 Ιανουαρίου. Το κατά πόσο η υπόλοιπη σειρά προϊόντων θα ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες του Cook μένει να αποδειχθεί, καθώς η τεχνολογική βιομηχανία παρακολουθεί στενά κάθε κίνηση της εταιρείας μέσα στο 2026.