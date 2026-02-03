Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα, στη Ρουμανία παραμένει για νοσηλεία ο πολυτραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ, ο οποίος επέζησε από την πολύνεκρη τραγωδία που συγκλόνισε την Ελλάδα, στις 27 Iανουαρίου.

Σύμφωνα με το ThessPost.gr, ο 20χρονος φίλος του Δικεφάλου του Βορρά παραμένει διασωληνωμένος στην εξειδικευμένη μονάδα πολυτραυματιών του ρουμανικού νοσοκομείου.

Αρμόδιες πηγές εξηγούν ότι νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, με τα σημάδια μια εβδομάδα μετά το τροχαίο δυστύχημα να χαρακτηρίζονται ως «ενθαρρυντικά» από τους θεράποντες ιατρούς.

Πότε αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα

Μόλις αναρρώσει θα επιστρέψει στην Ελλάδα με το αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας

Πηγές από την ελληνική Πρεσβεία στη Ρουμανία αναφέρουν στο ThessPost.gr ότι ο νεαρός θα υποβληθεί σε νέο γύρο εξετάσεων και σήμερα και σημειώνουν, ότι, με το που δοθεί «πράσινο φως» από τους Ρουμάνους ιατρούς, τότε θα εκκινήσει η διαδικασία επαναπατρισμού του, με το αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας.