Οπαδοί της Νότιγχαμ Φόρεστ πλησίασαν θερμά τον Βαγγέλη Μαρινάκη έξω από το γήπεδο της ομάδας.

Ζήτησαν να βγάλουν φωτογραφία μαζί του, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους.

Το στιγμιότυπο έγινε αντιληπτό και σχολιάστηκε θετικά από τους φίλους της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Έξω από το γήπεδο της Νότιγχαμ Φόρεστ, οπαδοί της ομάδας αναγνώρισαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη και έσπευσαν να τον πλησιάσουν, ζητώντας του να φωτογραφηθούν μαζί του.

Το περιστατικό προκάλεσε ενθουσιασμό στους οπαδούς, μικρούς και μεγάλους, της αγγλικής ομάδας, με αρκετούς να χαιρετούν θερμά τον ιδιοκτήτη της.

Το στιγμιότυπο έγινε αντιληπτό από τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι κατέγραψαν τη σκηνή, δείχνοντας τη θετική σχέση που διατηρεί ο ισχυρός άνδρας της ομάδας με τους φιλάθλους της Νότιγχαμ.