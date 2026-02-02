Χαμός επικρατεί στη Saudi Pro League, καθώς ο Μπενζεμά βρίσκεται στο επίκεντρο των τελευταίων εβδομάδων. Το φλερτ του με την Αλ Χιλάλ έχει προκαλέσει αναταράξεις και έντονες συζητήσεις για τις ισορροπίες στο πρωτάθλημα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την κίνηση αυτή, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να επηρεάσει το fair play του πρωταθλήματος, με αποτέλεσμα η συμφωνία να μπει προσωρινά στον πάγο.

Παρά τις όποιες αντιρρήσεις, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες από Τουρκό δημοσιογράφο, η μεταγραφή βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ. Ο έμπειρος επιθετικός φέρεται να έχει συμφωνήσει με την Αλ Χιλάλ, ανοίγοντας το κεφάλαιο από την Αλ Ιτιχάντ στα «Μπλε» της εγχώριας αντιπάλου.

Μέχρι την οριστική υπογραφή, τίποτα δεν είναι δεδομένο, καθώς η συμφωνία ενδέχεται να πυροδοτήσει ντόμινο μεταγραφικών κινήσεων και αντιδράσεων, αναταράσσοντας συθέμελα τη Saudi Pro League.

🚨 Al-Hilal, Karim Benzema ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı! — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) February 2, 2026