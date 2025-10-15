Ο Καρίμ Μπενζεμά συνεχίζει να σκοράρει στην Saudi Pro League και οι ανθρώποι της Φενερ έκαναν γνωστό το ενδιαφέρον τους για τον Γάλλο.

ο Ντομένικο Τεντέσκο ενημέρωσε ότι είναι διατεθειμένος να κάνει την υπέρβαση, δίνοντας το ποσό των 50 εκ. ετησίως.

Να θυμίσουμαι ότι ο έμπειρος σκόρερ της Αλ Ιτιχάντ κλείνει τα 38 με και δεσμέυαι με συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2026.

Σε περίπτωση που ο Καρίμ Μπενζεμά αποφασίσει να επιστρέψει στην Ευρώπη, το κασέ του θα βρεθεί πολλύ ποιο κάτο από τα 50 εκ. που είναι διατεθειμένοι να δώσουν οι Τούρκοι.