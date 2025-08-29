Κατά 15 εκατ. ευρώ πλουσιότερος θα γίνει ο Ζοζέ Μουρίνιο μετά την απόφαση της Φενερμπαχτσέ να λύσει τη συνεργασία τους, λιγότερο από δύο εικοσιτετράωρα μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από την Μπενφίκα στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ.

Με αυτό το ποσό ο Μουρίνιο αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ που έχει λάβει από αποζημιώσεις. Τα περισσότερα χρήματα, συνολικά 31 εκατ. ευρώ, έχει λάβει από την Τσέλσι για τις δύο απολύσεις του, ενώ επιταγή 22 εκατ. ευρώ έλαβε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Κοντά στα 20 εκατ. ήταν αποζημίωσή του από την Τότεναμ και τη Ρεάλ Μαδρίτης και επιπλέον 3,5 εκατ. από τη Ρόμα.

«Του ευχόμαστε καλή τύχη στη μελλοντική του καριέρα». Με αυτές τις λέξεις καταλήγει η ανακοίνωση της Φενερμπαχτσέ με την οποία κοινοποίησε την απόλυση του Ζοζέ Μουρίνιο. Είναι εντυπωσιακό πως στην είδηση της απόλυσης του Πορτογάλου η μετοχή της Φενερμπαχτσέ αυξήθηκε κατά 7%!

Το διαζύγιο με τον Μουρίνιο θεωρείται μια αναμενόμενη απόφαση μετά τη δεύτερη συνεχόμενη αποτυχία του να οδηγήσει την ομάδα στη league phase του Τσάμπιονς Λιγκ αλλά και τις προκλητικές δηλώσεις του ακόμα και εις βάρος των μελών της διοίκησης του συλλόγου του.

Πριν το παιχνίδι στη Λισαβόνα ο Μουρίνιο είχε ασκήσει σκληρή κριτική στην ηγεσία του τουρκικού κλαμπ για τις καθυστερήσεις στο μεταγραφικό μέτωπο, κατηγορώντας την πως δεν καταβάλει προσπάθεια που θα του πρόσφερε επιπλέον ευκαιρίες για να αντιμετωπίσει καλύτερα την Μπενφίκα.

«Αν το Τσάμπιονς Λιγκ ήταν σημαντικό για την ομάδα μου κάτι θα είχε κάνει μεταξύ των αγώνων με τη Φέγενορντ και την Μπενφίκα. Θεωρώ πως η Φενερμπαχτσέ δεν είχε μεταγραφική λίστα», ήταν η δήλωση του Μουρίνιο που αποτέλεσμα το τελικό χτύπημα στις σχέσεις του με τους Τούρκους.

Τον Ιούνιο ο πρόεδρος της Φενέρ Αλι Κοτς είχε συναντηθεί με τον Μουρίνιο στο Λονδίνο για να συζητήσουν την πιθανότητα διαζυγίου, έναν χρόνο μετά την έναρξη της συνεργασίας τους. Για άγνωστο λόγο, ίσως λόγω της μεγάλης αποζημίωσης, ο Κοτς υποχώρησε και συμφώνησε να συνεχίσει ο Πορτογάλος για δεύτερο χρόνο.

Μέλη του συμβουλίου του κλαμπ αναφέρουν πως τον είχαν ρωτήσει αρκετές φορές ποιους παίκτες θέλει και σε ποιες θέσεις, αλλά ο Μουρίνιο τους είχε αναφέρει μόνο τον Μίλαν Σκρίνιαρ. «Αν δεν έγιναν οι απαραίτητες μεταγραφές δεν είναι δική μας ευθύνη αλλά του Μουρίνιο».

Μετά από δύο αγωνιστικές ο Πορτογάλος προπονητής αφήνει τη Φενέρ στην 7η θέση με τέσσερις βαθμούς. Η τουρκική ομάδα ήταν ο ενδέκατος σταθμός στην καριέρα του που έφτασε στο τέλος του.

