Μετά από μόλις έξι μήνες παρουσίας στο μεγάλο λιμάνι, ο Γκουστάβο Μάντσα αναχωρεί για την Πορτογαλία, καθώς η Ρίο Άβε ανακοίνωσε τον δανεισμό του από τον Ολυμπιακό.

Ο Βραζιλιάνος στόπερ, ο οποίος το καλοκαίρι έκανε το ευρωπαϊκό του άλμα αφήνοντας την πατρίδα του για να αγωνιστεί στον Πειραιά, είχε αποκτηθεί από την Φορταλέζα έναντι 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, τους πρώτους μήνες της σεζόν δεν κατάφερε να κερδίσει θέση στο βασικό σχήμα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μένοντας πίσω στην ιεραρχία των στόπερ, πίσω από τους Ρέτσο-Πιρόλα αλλά και τους Μπιανκόν και Καλογερόπουλο.

Συνολικά, ο Μάντσα μέτρησε 8 συμμετοχές (4 για το πρωτάθλημα και 4 για το Κύπελλο) με 703 λεπτά συμμετοχής, κάτι που οδήγησε τη διοίκηση του Ολυμπιακού στην απόφαση να τον παραχωρήσει δανεικό, προκειμένου να αποκτήσει χρόνο συμμετοχής και εμπειρία στα πόδια του.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας ήρθαν σε συμφωνία με την ομάδα της Primeira Liga για τον δανεισμό του νεαρού Βραζιλιάνου μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο Μάντσα φόρεσε ήδη τη φανέλα της νέας του ομάδας και φωτογραφήθηκε τόσο στα αποδυτήρια όσο και στο γήπεδο, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας του περιπέτειας.

