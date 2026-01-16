Ο Θεοφάνης Μπακούλας επιστρέφει στον Ολυμπιακό, καθώς η Ρίο Άβε ανακοίνωσε τη λήξη του δανεισμού του από τον πορτογαλικό σύλλογο.

Ο 21χρονος μέσος υπέστη ρήξη χιαστού στις αρχές Σεπτεμβρίου και ήταν γνωστό ότι θα μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν. Μέχρι τον τραυματισμό του, είχε προλάβει να αγωνιστεί σε τρία παιχνίδια με τη Ρίο Άβε.

Με την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, οι Πειραιώτες θα αποφασίσουν για τα επόμενα βήματα στην καριέρα του, καθορίζοντας την πορεία και το μέλλον του μέσα στον σύλλογο.

Η ανακοίνωση της Ρίο Άβε: