«Έφτασαν οι νέοι λογαριασμοί νερού. Αυξημένοι για όλους τους δήμους έως και 32%. Η πρωθυπουργική υπόσχεση για το ″φθηνότερο δυνατόν νερό″, έκρυβε αυξήσεις»: Με μία αιχμηρή ανάρτηση ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, καταγγέλλει κυβέρνηση και ΕΥΔΑΠ για τους…φουσκωμένους λογαριασμούς που έλαβαν οι δήμοι.

Η νέα τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης φέρνει αιφνιδιαστικά οικονομική επιβάρυνση στα δημοτικά ταμεία. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση από τα 0,98 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, η τιμή που καλούνται να πληρώσουν οι δήμοι ανεβαίνει στα 1,30 ευρώ.

Ήδη, οι δήμαρχοι – ο ένας μετά τον άλλο – κάνουν λόγο για χαράτσι, που θα επιβαρύνει τους δημοτικούς προϋπολογισμούς, υπογραμμίζοντας, μάλιστα, πως όλα έγιναν χωρίς διάλογο και διαβούλευση. «Οι δήμοι καλούνται να πληρώσουν – εκτός από τους φουσκωμένους λογαριασμούς ενέργειας – και πανάκριβο νερό. Μισό εκατομμύριο ευρώ θα πληρώνει επιπλέον, ετησίως, ο Δήμος Αθηναίων.

Η ΕΥΔΑΠ μοίρασε εκατομμύρια ευρώ μερίσματα στους μετόχους της. Αδράνησε για χρόνια να θωρακίσει την Αττική με τα απαραίτητα έργα για την λειψυδρία. Τώρα, εξισώνει τα τιμολόγια νερού των δήμων με τα βιομηχανικά τιμολόγια, με υπέρογκες αυξήσεις προκειμένου να χρηματοδοτήσει έργα που θα μπορούσαν να είχαν συγχρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους. Κυβέρνηση και ΕΥΔΑΠ, πίνουν εις υγείαν των κορόιδων…», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης, Μάριος Ψυχάλης, απέστειλε προς όλους τους δημάρχους επιστολή, με την οποία τους γνωστοποιούσε την επιβάρυνση, ζητώντας να υπάρξει αντίδραση από τα συλλογικά όργανα. «Η ανωτέρω αύξηση σωρευτικά με τις υποθέσεις του «τέλους ταφής» αλλά και του αυξημένου ενεργειακού κόστους, φέρνουν σε δεινή κατάσταση τους δήμους μας και για το λόγο αυτό θα πρέπει να τεθεί θέμα προς συζήτηση στα συλλογικά όργανα των δήμων».