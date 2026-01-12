Σοκ προκαλούν οι τιμές που συναντούν οι επιβάτες στα καταστήματα του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου ακόμη και τα βασικά προϊόντα πρώτης ανάγκης φαίνεται να πωλούνται… χρυσάφι. Πρόσφατη αυτοψία των ΝΕΩΝ σε υποκατάστημα γνωστής αλυσίδας μέσα στον χώρο του αεροδρομίου κατέγραψε την προκλητική τιμή των 3,5 ευρώ για ένα μπουκάλι νερό 330 ml.

Και όμως, το νερό δεν ήταν το μόνο υπερκοστολογημένο προϊόν. Στο ίδιο κατάστημα, ένα απλό σάντουιτς πωλούνταν προς 7,5 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος για ένα γρήγορο σνακ και ένα νερό στα 11 ευρώ. Ένα ποσό ασύλληπτο για τις περισσότερες τσέπες, ιδίως για κάτι τόσο καθημερινό.

Το παράδοξο είναι πως το μέτρο των διατιμημένων προϊόντων παραμένει σε ισχύ, με το νερό να πρέπει υποχρεωτικά να διατίθεται στα 0,50 ευρώ. Πράγματι, υπήρχε στο κατάστημα και το διατιμημένο μπουκάλι, ωστόσο… ήταν τοποθετημένο σε σημείο όχι εύκολα ορατό. Αντίθετα, το ακριβό νερό δέσποζε σε περίοπτη θέση, στημένο πάνω σε βάθρο, όπως φαίνεται και στο βίντεο των ΝΕΩΝ.

Το ερώτημα είναι αναπόφευκτο: Πρόκειται για μια τυχαία επιλογή διάταξης ή για έναν τρόπο «καθοδήγησης» της ματιάς και της ψυχολογίας του καταναλωτή προς την ακριβότερη επιλογή;

Η πρακτική αυτή εγείρει ζητήματα διαφάνειας, εμπορικής ηθικής και σεβασμού προς τον ταξιδιώτη, που συχνά βρίσκεται υπό πίεση χρόνου και δεν έχει τη δυνατότητα να ψάξει διεξοδικά τις φθηνότερες επιλογές.