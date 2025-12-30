Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) ενέκρινε την Τρίτη (30/12) την εισήγηση της ΕΥΔΑΠ για αναπροσαρμογή των τιμολογίων ύδρευσης, γεγονός που συνεπάγεται αύξηση στους λογαριασμούς νερού των κατοίκων της Αττικής κατά 2,48 ευρώ μηνιαίως.

Η απόφαση αφορά την επικύρωση των νέων τιμολογίων, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου και θα διατηρηθούν έως το 2029, στο πλαίσιο του νέου ρυθμιστικού καθεστώτος της ΕΥΔΑΠ.

Ποιες είναι οι αλλαγές στα τιμολόγια

Για τους δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου, πολύτεκνους και υπερήλικες, μηδενίζεται πλήρως το πάγιο, ενώ οι χρεώσεις κατανάλωσης παραμένουν αμετάβλητες. Οι υπόλοιποι καταναλωτές θα δουν αναπροσαρμογή στο πάγιο ύδρευσης κατά 1 ευρώ και νέα πάγια χρέωση 1 ευρώ για την αποχέτευση, πλέον ΦΠΑ.

Οι αλλαγές αυτές, σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ, κρίνονται απαραίτητες ώστε οι πάγιες χρεώσεις να ανταποκρίνονται στο αυξημένο κόστος των έργων υποδομής που απαιτούνται λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που προκαλεί η κλιματική κρίση.

Επενδύσεις 2,5 δισ ευρώ για την ασφάλεια της Αττικής

Η ΕΥΔΑΠ σχεδιάζει επενδύσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ για την επόμενη δεκαετία, με στόχο τη θωράκιση της Αττικής απέναντι στην υδρολογική κρίση. Το σχέδιο περιλαμβάνει αντικατάσταση φθαρμένων αγωγών, αναβάθμιση υποδομών και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την καλύτερη παρακολούθηση του δικτύου και τον περιορισμό των διαρροών.

Στο σκέλος της ύδρευσης προβλέπονται έργα 730 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού, αντικατάσταση 660 χιλιομέτρων αγωγών και εγκατάσταση 2 εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών. Όπως σημειώνουν στελέχη της εταιρείας, «μειώνοντας τις απώλειες στο δίκτυο, η Αττική γίνεται πιο ανθεκτική υδρολογικά».

Νέα έργα αποχέτευσης και κυκλική χρήση νερού

Ο δεύτερος πυλώνας του προγράμματος αφορά έργα αποχέτευσης ύψους 900 εκατ. ευρώ, με στόχο την αξιοποίηση επεξεργασμένων υδάτων από βιομηχανίες και για άρδευση, χωρίς κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΔΑΠ σχεδιάζει την επέκταση του δικτύου σε περιοχές της ανατολικής Αττικής, όπου μεγάλοι οικισμοί εξακολουθούν να εξυπηρετούνται από βόθρους.

Προβλέπεται η σύνδεση περίπου 75.000 ακινήτων –δηλαδή 410.000 κατοίκων– με το δίκτυο αποχέτευσης, η δημιουργία τριών νέων Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων και η αναβάθμιση των υφιστάμενων αντλιοστασίων. Όπως επισημαίνουν πηγές της εταιρείας, «με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε υδάτινους πόρους και να μειώσουμε την πίεση στους ταμιευτήρες Μόρνου και Υλίκης».

Η υδρολογική κρίση παραμένει

Παρά τα μέτρα, οι ειδικοί προειδοποιούν πως η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Οι δύο βασικοί ταμιευτήρες της Αθήνας, ο Μόρνος και η Υλίκη, έχουν χάσει πάνω από το 40% των αποθεμάτων τους, ενώ τα ρυάκια που τροφοδοτούσαν το σύστημα παρουσιάζουν σημαντική μείωση ροής λόγω της έλλειψης χιονοπτώσεων.

«Έχει έρθει η ώρα να καταλάβουμε πως απαιτούνται δύσκολες επιλογές από όλους μας, αλλιώς οι συνέπειες θα είναι ακόμα χειρότερες», τονίζουν ειδικοί που παρακολουθούν την υδρολογική κατάσταση στην πρωτεύουσα.